Грандиозный провал США. Гигантская компания из санкционного списка работает на американском рынке, найдя простейшую лазейку

DeepCool, один из крупнейших производителей кулеров, блоков питания компьютерных корпусов, оказалась под санкциями США, но крайне успешно их игнорирует. Ей нельзя продавать свой товар в США, но DeepCool играючи обошла этот запрет, причем так изящно, что никто в Штатах не узнал об этом. Она просто зарегистрировала новый бренд, на который не распространяются санкции, и продолжает работать в США в полном объеме.

Новый бренд – и никаких проблем

Китайская компания DeepCool придумала максимально простой, быстрый и при этом легальный способ обхода американских санкций, под которыми она оказалась ранее в 2024 г. Как пишет Tom’s Hardware, ей теперь запрещено ввозить свою продукцию на рынок США, но, как оказалось, ничто не мешает обойти ограничения американских властей, просто сменив название.

DeepCool так и поступила. Являясь одним из крупнейших в мире производителей систем охлаждения для комплектующих ПК, блоков питания и компьютерных корпусов, в Новом свете она теперь известна как Shaking Tank. В России ее продукция продается под прежним названием.

Юридически придраться к DeepCool невозможно. Компания Shaking Tank новая, в санкционном списке ее нет, следовательно, и санкции никакие на нее не распространяются, по крайней мере, пока что. По всей видимости, даже если Shaking Tank окажется в «черном списке», едва ли что-либо помешает DeepCool зарегистрировать новый бренд.

Кто забанил DeepCool

DeepCool оказалась под санкциями США по вине Госдепартамента США. Соответствующее решение было вынесено в июне 2024 г. – компанию внесли в «черный список» по причине ее якобы сотрудничества с российскими организациями, связанными с происходящим у юго-западных границ России.

Ни единого упоминания DeepCool

Согласно решению Госдепа, DeepCool якобы отгрузила этим организациям свою продукцию на сумму около $1 млн. Наказанием за этот «проступок» стал запрет для DeepCool продавать свои товары на американском рынке. Ограничения коснулись и импортеров, завозивших корпуса, блоки питания и кулеры DeepCool в США.

Все хотят зарабатывать

Купить продукцию Shaking Tank можно, в числе прочего, и у очень крупных ритейлеров. Например, редакция CNews обнаружила несколько систем охлаждения этой марки в каталоге Amazon – американского аналога российских Ozon и Wildberries.

Карточки товаров наполнены официальными изображениями продуктов, с которых были тщательнейшим образом удалены все упоминания DeepCool. Так, на Amazon можно купить систему охлаждения процессора Shaking Tank AG400Plus, являющуюся аналогом модели DeepCool AG400 Digital Plus, которую можно купить в России. Как видно на скриншоте, логотип DeepCool с фотографии кулера удален, а в остальном устройство глобальных изменений не претерпело.

В России Shaking Tank нет, но есть DeepCool

И это не единственный пример. В каталогах ритейлеров Amazon и Newegg были найдены кулеры DeepCool AK620 и DeepCool LS720 переименованные в Shaking Tank AK620 и Shaking Tank LS720 соответственно и лишившиеся логотипа DeepCool.

Возможные последствия

К моменту выхода материала не было известно, собирается ли DeepCool полностью переименовываться в Shaking Tank, или же этот бренд останется для нее дочерним. Однако правовые последствия ренейминга, как пишет Tom’s Hardware, могут быть весьма серьезными, что, вероятно, послужит причиной сохранения основного названия.

Также стоит отметить, что за все годы существования DeepCool, а она совсем скоро отметит свое 30-летие, компания, основанная в марте 1996 г., ни разу не меняла свое название. Эксперты Tom’s Hardware не исключают, что оригинальная DeepCool может на деле иметь мало общего с Shaking Tank. Пока существует вероятность, что новый бренд может принадлежать не ей, а стороннему реселлеру, который выкупил партию продукции DeepCool и переименовал ее, чтобы сбыть в обход санкций. Сама DeepCool к моменту выхода материала комментарии на эту тему не давала.