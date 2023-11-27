Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Tele2 замораживает цены на тарифы

Tele2, российский оператор мобильной связи, защищает клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки оператор замораживает цену до конца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. Во время турбулентности людям особенно необходимо находить точки опоры и ощущать стабильность. Одна из основных причин беспокойства – личное финансовое положение. По данным исследования аналитического центра НАФИ, к страхам россиян на 2023 г. относятся инфляция и рост цен – 29% опрошенных, снижение уровня дохода (27%). Отмечая волнение потребителей, Tele2 дает своим абонентам возможность распланировать расходы на связь до конца 2025 г.

Для новых клиентов оператор фиксирует абонентскую плату за тариф на срок до двух лет. Пользователи Tele2, которые выбирают любой тарифный план на открытых линейках, могут не переживать как минимум до 31 декабря 2025 г., что стоимость тарифа изменится. Таким образом оператор усиливает свое предложение – заморозка запущена уже в июле 2023 г. У клиентов, которые летом 2023 г. переходили на новые тарифы, эта функция автоматически активирована до конца 2024 г. Подробности условий для каждого тарифа можно посмотреть на сайте Tele2.

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, кооперация и продуктовый подход: о чем говорили эксперты на конференции по ИТ-трансформации

Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей

России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще