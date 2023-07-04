Tele2 замораживает цены на тарифы

Tele2, российский оператор мобильной связи, защитит своих клиентов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium оператор замораживает цену до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Постоянные изменения в мире влияют на трансформацию и обновление многих процессов. В турбулентные времена людям особенно необходимо находить точки опоры и ощущать стабильность. Одна из основных причин беспокойства – личное финансовое положение. По данным исследования аналитического центра НАФИ, к страхам россиян на 2023 г. относятся инфляция и рост цен – 29% опрошенных, снижение уровня дохода отмечают 27% респондентов. Отмечая волнение потребителей, Tele2 дает своим абонентам возможность распланировать расходы на связь до конца 2024 г.

Оператор сохраняет для клиентов фиксированную абонентскую плату за тариф на срок до полутора лет. Пользователи Tele2, которые подключены к тарифным планам на открытых линейках «Мой Tele2», Black и Premium, смогут не переживать как минимум до 31 декабря 2024 г., что стоимость тарифа изменится. Заморозка цены будет действовать также для новых клиентов, выбравших один из тарифов указанных линеек. Условия не распространяются на услуги, включенные в тариф за дополнительную плату, а также на персональные скидки.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.