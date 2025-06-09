У Microsoft получилось создать идеальную Windows. В ней нет мусорного ПО, она почти не расходует ресурсы, но доступна лишь избранным

Microsoft создала отдельную версию Windows 11, из которой по собственной воле вырезала свое же мусорное ПО. Система потребляет существенно меньше ресурсов, особенно оперативной памяти. Создавалась она для геймеров и доступна пока только на игровых консолях, но есть шанс появления соответствующего режима в настольных версиях ОС.

Внезапно стабильная Windows

Корпорация Microsoft выпустила отдельную версию ОС Windows 11, которая потребляет минимум на 2 ГБ оперативной памяти меньше, нежели обычная система, и работает быстрее за счет отсутствия в ней многих штатных и мало кому нужных приложений, пишет The Verge. Эта система разрабатывалась специально для игровых приставок, притом портативных – от этих устройств владельцам нужно, чтобы они запускали видеоигры, а все остальные функции ОС для них являются второстепенными, если не побочными.

По данным профильного портала Windows Latest, новая система поставляется с новым интерфейсом, тоже в значительной степени облегченной. Другими словами, у Microsoft получилось сделать из громоздкой и неповоротливой Windows 11, которой нужны гигабайты оперативной памяти и десятки гигабайт на системном диске, полноценную ОС, по скорости работы не уступающей, вероятно, не только Windows 10, но и Windows 7.

Microsoft, The Verge Новую Windows 11 не так-то просто узнать

Однако в настоящее время новый игровой пользовательский интерфейс Windows 11 предназначен только для портативных игровых устройств, и он не станет новым «игровым режимом» для настольных компьютеров, по крайней мере, в обозримом будущем. Таким образом, любителям играть на настольных ПК и ноутбуках придется и дальше терпеть все «особенности» полноценной Windows 11.

Хвала конкуренции

Премьера облегченной Windows 11 состоялась одновременно с анонсом портативной игровой консоли Asus ROG Xbox Ally. По сути, это устройство – пример двойной конкуренции. Asus конкурирует с компанией Valve и ее знаменитой консолью Steam Deck на рынке игровых приставок, тогда как Microsoft пытается подвинуть ту же Valve и ее Steam OS в сегменте операционных систем для этих устройств.

Steam OS – это, фактически, дистрибутив Linux. В его распоряжении есть средства для полноценного запуска игр, создававшихся для Windows.

В чем отличия

Понимание того, что геймерам от консолей нужны в первую очередь игры, привело Microsoft к тому, что в своей новой игровой ОС она отключила классический интерфейс. Так, новая портативная консоль Xbox загружается сразу в полноэкранный игровой слой – так называемый Game Bar, который заменяет обычный рабочий стол Windows 11. Иначе говоря, пользователь не увидит ни десктоп, ни иконки на нем.

Однако это все еще Windows 11, притом версии Home. В новом пользовательском интерфейсе сохранена панель задач, хотя она и выглядит иначе и намного проще по сравнению с обычным таскбаром в Windows 11.

Microsoft Классический интерфейс Windows не вырезан, он просто деактивирован

Впрочем, свои основные функции местный таскбар все же выполняет. Он позволяет переключаться между играми и другими программами и открывает доступ к меню «Пуск», которое особых изменений не претерпело.

Нажми на кнопку – получишь результат

Новая ОС Microsoft – это все же не отдельная ОС, а дополнительный режим работы обычной Windows 11. Как пишет The Verge, пользователям предоставлена возможность в любой момент времени отключать этот режим и работать в обычной версии ОС, с полноценным рабочим столом и висящими в оперативной памяти десятками программ и служб.

Отметим, что Windows – это самая популярная игровая платформа в мире – ни PlayStation с ее 30-летним вкладом в развитие консольного гейминга, ни Android не могут сравниться с ней в этом плане ввиду того, что Windows стоит на десятках миллионов компьютеров и ноутбуков по всему миру. Подавляющее большинство игр создаются именно под нее.

В мире портативных игровых приставок устройства на Windows тоже занимают значительную долю. Такие гаджеты выпускают как малоизвестные производители, так и компании с мировым именем. В их числе, помимо прочих, китайская Lenovo и упомянутая тайваньская Asus.