Facebook безжалостно забанила ученых, изучавших механизмы показа рекламы в соцсети

Соцсеть Facebook закрыла аккаунты ученых, изучавших работу ее рекламной сети по части распространения и таргетинга политической рекламы. Facebook обвинила их в незаконном сборе персональных данных, но исследователи утверждают, что слежкой за пользователями они не занимаются.

Инициатива наказуема

Компания Facebook заблокировала профили ученых Нью-Йоркского университета (New York University) в своей соцсети. Как пишет The Verge, эти ученые в рамках своего проекта Ad Observatory оценивают и изучают прозрачность рекламы, в особенности политической, и распространение дезинформации в Facebook. Также они изучают принципы таргетирования политической рекламы и выясняют, кто платит за нее.

За проектом Ad Observatory стоят работники университета, состоящие в некоммерческой беспартийной организации Cybersecurity for Democracy. Она входит в состав Центра кибербезопасности Политехнического института Нью-Йоркского университета.

Facebook не любит тех, кто за ней следит

Блокировку аккаунтов Facebook мотивировала тем, что исследователи, занимаясь своей деятельностью, грубо нарушают правила платформы по части сбора и использования персональных данных. В объяснении упоминается браузерное расширение Ad Observer, созданное учеными для изучения механизмов таргетинга политической рекламы в Facebook.

Спор из-за плагина

Данное расширение работает в фоне. Оно отслеживает политическую рекламу, демонстрирующуюся в Facebook и ряде других популярных сервисов, и передает эти данные авторам проекта Ad Observatory. После из сбора и анализа ученые публикуют всю информацию в открытом доступе. Facebook заявляет, что расширение «следит» за пользователями без их на то согласия.

По утверждению разработчиков Ad Observer, расширение не ведет сбор персональных данных пользователей. На момент публикации материала оно было доступно для установки, к примеру, через магазин расширений Google. Согласно его статистике, Ad Observer было скачано более 4000 раз. Рейтинг расширения составляет пять баллов из пяти возможных, но он сформирован на основе лишь шести отзывов.

Настройки расширения весьма скудны

Плагин Ad Observer также доступен и для Firefox. Здесь у него немногим менее 2000 пользователей, а рейтинг составляет 3,9 балла из пяти на основе 18 рецензий.

Код расширения опубликован на принадлежащем Microsoft портале GitHub. В магазины Chrome и Firefox Ad Observer был загружен в июле 2020 г.

Что затеяли ученые

По словам авторов проекта Ad Observatory, они заметили, что Facebook далеко не всегда предоставляет подробную информацию о том, кто платит ей за размещение политической рекламы, и как именно настраиваются механизмы ее таргетирования на конкретных пользователей. Им также не нравится то, как Facebook оценивает «качество» такой рекламы.

Плагин Ad Observer доступен в магазинах Chrome и Firefox

В частности, исследователи прямо указывают, что Facebook нередко пропускает в свою рекламную сеть спам, пропитанный ложью, то есть, если коротко, фейки (от англ. Fake – подделка). Иными словами, участники Ad Observatory обвиняют соцсеть в распространении дезинформации.

Но детище Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) – не единственное, за чем пристально следят эти ученые. Они также пытаются пролить свет на механизмы распространения политической рекламы в сети микроблогов Twitter и видеохостинге YouTube.

Реакция на блокировку

Ученые из проекта Ad Observatory моментально отреагировали на действия Facebook публикациями в различных соцсетях. В частности, по этому поводу высказалась участница проекта Лаура Эдельсон (Laura Edelson), опубликовав в Twitter развернутый (по меркам этого сервиса) пост.

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«Сегодня вечером Facebook заблокировала мой профиль и аккаунты ряда моих коллег по Cybersecurity for Democracy, нашей группы в Нью-Йоркском университете. Это ограничивает нам доступ к данным библиотеки объявлений Facebook, а также к Crowdtangle», – написала она.

Лауре Эдельсон не хватило одного поста, чтобы выразить свое мнение о блокировке

Упомянутый Эдельсон CrowdTangle – это специализированное ПО, которое участники проекта использовали для раскрытия работы рекламной сети Facebook по части таргетинга политической рекламы. Ученая заявила, что блокировка профилей вынудила специалистов прекратить свои исследования.

Facebook пыталась наладить контакт

В сообщении Facebook о блокировке аккаунтов ученых из Ad Observatory сказано, что компания неоднократно пыталась начать сотрудничество с ними. В частности, она хотела выйти на контакт с разработчиками браузерного расширения Ad Observer и помочь им привести его в соответствие действующим в соцсети правилам.

В своем заявлении Facebook сообщила, что предпринимала попытки связаться с разработчиками еще до запуска расширения. В октябре 2020 г. компания уведомила их о необходимости прекратить сбор пользовательских данных до 30 ноября 2020 г. По истечении этого срока никакие санкции со стороны Facebook, тем не менее, не последовали.

Facebook также утверждает, что предложила участникам Ad Observatory альтернативный источник информации для их исследования в виде собственных баз рекламных объявлений. Как пишет The Verge, эти данные едва ли оказались бы полезными ученым, поскольку в них нет целого ряда интересующих их сведений.

В частности, эти базы не содержат информацию о том, как именно Facebook таргетирует политическую рекламу на основе интересов пользователей. Получить эту информацию могут лишь сами пользователи, нажав на соответствующую рекламу. Именно эти сведения, по утверждению ученых, они и собирали в рамках своего проекта.

Facebook хочет обезопасить себя

Как пишет The Verge, у Facebook есть веские причины для блокировки аккаунтов ученых. Компания пытается обезопасить себя, поскольку в 2018 г. она оказалась в центре грандиозного скандала, связанного с британской консалтинговой компанией Cambridge Analytica.

Один из сотрудников Cambridge Analytica рассказал, что компания использовала данные пользователей Facebook для таргетинга политической рекламы. В результате утечки данных из Facebook специалисты Cambridge Analytica получили доступ к персональным данным десятков миллионов пользователей соцсети. Первоначально говорилось о 50 млн от утечки пострадавших человек, но позже их количество увеличилось до 87 млн.

Для Facebook эта история закончилась репутационными потерями и гигантским штрафом в размере $5 млрд. Его наложила Федеральная комиссия по торговле США (SEC) в июле 2019 г.