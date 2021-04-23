Спецпроекты

Microsoft внезапно крупно обновила интерфейс Windows 10

Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Microsoft выпустила патч, который добавляет виджеты для панель задач Windows 10, причем в преддверии выхода крупного обновления функциональности. Россиянам новая воможность пока недоступна.

Виджеты на панели задач

Microsoft начала распространение обновления операционной системы Windows 10, добавляющего новую функцию – меню с виджетами «Новости и интересы» (News and Interests), которое располагается на панели задач. Это, пожалуй, самое крупное изменение, коснувшееся данного элемента пользовательского интерфейса за последние годы, пишет издание The Verge.

В свернутом виде меню представляет собой небольшой виджет рядом с областью уведомлений, который отображает текущую погоду в заданной пользователем локации. При открытии меню, для чего по нему нужно кликнуть мышью, взору пользователя предстает персонализированная подборка разнообразного контента. Судя по опубликованным Microsoft скриншотам, это могут быть последние новости, курсы валют и котировки акций, информация о загруженности дорог в выбранном районе, расписания спортивных матчей и расширенные сведения о погоде. Типы виджетов в меню и их расположение можно настраивать вручную.

Новостям и статьям можно ставить «лайки», добавлять в «избранное» – это в дальнейшем повлияет на работу алгоритмов, формирующих персонализированную ленту – и открывать полные версии в браузере. Поставщиком контента, который видит пользователь в «Новостях и интересах», является сеть Microsoft News, которая получает информацию из более 4,5 тыс. источников, отмечает The Verge. Отбором наиболее интересных конкретному пользователю материалов занимается искусственный интеллект Microsoft.

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Виджет «Новости и интересы» на панели задач

Если новый элемент интерфейса Windows 10 покажется ненужным, его можно элементарно отключить или просто оставить без внимания – много места на панели задач он не занимает.

Внезапный апдейт ограниченной доступности

Microsoft занималась тестированием данного нововведения с января 2021 г. Как отмечает The Verge, его внедрение в стабильную версию Windows 10 несколько удивляет, учитывая тот факт, что выход планового апдейта функциональности уже не за горами – в настоящий момент завершается тестирование патча 21H1, который, предположительно, пойдет в релиз в мае 2021 г.

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Диалоговое окно, позволяющее выбрать интересующие темы для подборки новостей и статей

Тем не менее, новая функция доступна пользователям Windows 10 1909 и новее, установившим необязательный апдейт KB5001396.

Важно также отметить, что подборка материалов в «Новостях и интересах» на данный момент доступна только на английском языке и в небольшом количестве стран. Это США, Великобритания, Канада, Австралия и Индия. Планируется ли расширение данного перечня в будущем, не сообщается.

«Неудаляемая» функция

В ходе тестирования обновления журналисты Windows Latest обнаружили, что функция реализована в компоненте Windows 10, который называется Windows Shell Experience (WSE).

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WSE, в частности, отвечает за отображение универсальных приложений в оконном интерфейсе и меню «Пуск», а также некоторые визуальные эффекты панели задач.

Из-за этого, по данным издания, установка обновления с «Новостями и интересами» обязательно должна быть инициирована пользователем. При этом по той же самой причине после его установки полностью избавиться от нового компонента не выйдет.

Приложение News Bar

Это не первая попытка Microsoft внедрить в свою фирменную операционную систему персонализированную ленту новостей, источником которой является Microsoft News. В апреле 2020 г. корпорация выпустила приложение News Bar, которое предназначено для отображения информации об актуальных событиях непосредственно на рабочем столе Windows в виде ленты или бегущей строки.

Программа News Bar на момент анонса была доступна в магазине приложений Microsoft Store бесплатно на английском и испанском языках.

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