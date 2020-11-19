YouTube начал крутить рекламу, за которую авторам видео не достается ни копейки

Новая политика Youtube

Популярный видеохостинг Youtube при воспроизведении некоторых видеороликов начал демонстрировать рекламу, которая не приносит их авторам ни копейки, пишет издание The Verge.

Как правило, авторы могут рассчитывать на часть дохода от продажи платформой рекламы, демонстрирующейся в опубликованных ими роликах. Такого рода монетизация доступна исключительно участникам партнерской программы Youtube. Все остальные создатели контента не получали каких-либо выплат от площадки, однако и реклама в их видео не интегрировалась за редкими исключениями. К примеру, видеоклипы или музыкальные композиции, которые загружались на площадку пользователями, могли монетизироваться за счет рекламы, но только в пользу действующих правообладателей.

С 18 ноября 2020 г. в некоторых видео, авторы которых не принадлежат к числу участников партнерской программы Youtube, может быть добавлена реклама. Соответствующее изменение политики сервиса отражено в обновленных условиях использованиях платформы (Terms of Service). Изменения пока распространяются только на американский сегмент площадки. По какому именно критерию отбираются ролики, дополняемые рекламой, не уточняется. The Verge выяснило, что реклама не будет показываться в видеороликах, затрагивающих такие темы как политика, религия, алкоголь и азартные игры.

Youtube меняет политику монетизации видео

Как отмечает издание, изменения в основном коснутся владельцев небольших каналов, которые не могут подать заявку на присоединение к партнерской программе. Для этого, напомним, число подписчиков канала за последние 12 месяцев должно быть не менее 1 тыс., а суммарное время, проведенное посетителями за просмотром видео на канале, должно составлять как минимум 4 тыс. часов.

Сколько зарабатывают Youtube и Google на рекламе

Реклама является существенным источником дохода для Youtube и корпорации Google, которой видеохостинг принадлежит с 2006 г. По данным отчетности материнской компании Google – Alphabet, в III квартале 2020 г. выручка от продажи рекламы на Youtube превысила $5 млрд.

В феврале 2020 г. Alphabet впервые за 15 лет развития Youtube представила данные по его финансовым показателям. Как сообщал CNews, годовая выручка сервиса в 2019 г. превысила $15 млрд. Это на 36,5% больше, чем $11,2 млрд в 2018 г. Причем выручка Youtube составила 10% от совокупного дохода Google. Она почти в пять раз превысила аналогичный показатель Facebook и более чем в шесть раз – сервиса Twitch, принадлежащего Amazon.

Кому выгодны изменения

Благодаря изменениям в политике монетизации контента Youtube сможет зарабатывать на рекламе еще больше, поскольку ее количество на платформе увеличится, а делиться доходами от ее продажи придется реже, отмечает The Verge.

Проигравшими в данной ситуации остаются владельцы небольших каналов, которые не получат за свою работу ни гроша и могут столкнуться со снижением темпа прироста аудитории, так как реклама способна отпугивать зрителей. Последним изменения тоже вряд ли выгодны, поскольку им теперь придется либо смириться с ростом числа сопровождаемых рекламой роликов, либо пользоваться средствами ее блокировки.

Пост официального аккаунта команды разработчиков Youtube в Twitter (@TeamYouTube) с уведомлением об изменении политики монетизации на территории США на момент публикации данного материала собрал более 1,1 тыс. комментариев, существенная часть из которых содержит критику в адрес разработчиков платформы.

С конца 2016 г. владельцы Youtube-каналов отмечают снижение доходов от рекламы. Это, как отмечает The Verge, связано с неспособностью хостинга эффективно бороться с ростом объема сомнительного контента, который отпугивает рекламодателей.

Это не первый случай изменения Youtube правил функционирования площадки. К примеру, в ноябре 2019 г. в очередной раз обновилось пользовательское соглашение, в том числе и его версия для пользователей из России. Согласно этим изменениям, сервис оставляет за собой право блокировать профили тех пользователей, которые не приносят ему прибыль.