Google платила миллионы радиоведущим, которые расхваливали гуглофон Pixel 4, но ни разу не держали его в руках

Федеральная торговая комиссия США уличила Google и iHeartMedia в недобросовестной рекламе смартфона Pixel 4. Теперь компании должны будут выплатить штраф в $9 млн.

Google договорился

Google и iHeartMedia (американская масс-медиа компания) договорились с Федеральной торговой комиссией (это антимонопольное ведомство США, сокращенно FTC) и семью генеральными прокурорами штатов о выплате штрафов за недостоверную рекламу телефонов Pixel 4, сообщает издание The Verge.

Как пишет издание, Google платила радиоведущим, чтобы те зачитывали нативную рекламу Pixel 4, при том, что они не пользовались телефонами. HeartRadio получило, по данным источника более $2,6 млн, еще почти $2 млн Google выделил «за вводящую в заблуждение» рекламу Pixel 4 на семи более мелких радиостанциях.

Что крамольного рассказывали ведущие

Для рекламы, по данным The Verge, Google предоставил ведущим сценарии для чтения в эфире. Примерный текст был обычно таким: «Что я люблю больше, чем делать идеальные фотографии? Делать идеальное фото ночью. С Google Pixel 4 и то, и другое очень просто. Это моя любимая телефонная камера, особенно при слабом освещении, благодаря режиму ночного видения. Я делал фотографии студийного качества всего подряд. . . вот футбольная игра моего сына. . . метеоритный дождь. . . редкая пятнистая сова, которая прилетела в мой двор.

Google платила миллионы долларов радиоведущим за продвижение Pixel 4, которые смартфоном никогда не пользовались

Pixel 4 — это больше, чем просто отличные фотографии. Он также отлично помогает мне выполнять задачи благодаря новому голосовому помощнику Google Assistant, который может выполнять несколько задач одновременно. Я могу прочитать последние новости о здоровье, спросить, как пройти к ближайшему классу йоги для коз (да, это важно) и отправить маме текстовое сообщение о местоположении без помощи рук. . . .».

FTC обнародовал на своем сайте записи таких рекламных блоков. В основном они все довольно близки к сценарию. Однако, как отмечают в FTC, в большинстве случаев перед записью журналистам даже не выдавали Pixel 4.

Как сообщает источник, iHeartMedia запрашивала телефоны перед началом рекламы в октябре 2019 г. Повторный запрос от медиакомпании был и в начале 2020 г., когда Google запросил дополнительные рекламные объявления в эфире.

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В итоге, как пишет The Verge, Google отправил всего пять телефонов на различные радиостанции. При этом, по данным Федеральной торговой комиссии, в 2019 и 2020 гг. в эфир прошли около 29 тыс. рекламных роликов.

Каковы санкции для Google и iHeartMedia

В рамках урегулирования конфликта между торговой комиссией, Google и iHeartMedia, компаниям запретили искажать опыт журналистов. Google и iHeartRadio также выплатят $9 млн штатам, в которых выходила спорная реклама.

«Мы рады решить эту проблему, — сказал представитель Google Хосе Кастанеда (Jose Castaneda). — Мы серьезно относимся к соблюдению законов о рекламе, и у нас есть процессы, разработанные для обеспечения соблюдения правил и отраслевых стандартов».

В iHeartMedia отказалась от комментариев.

Напомним, в октябре 2019 г. Google презентовала смартфоны Pixel 4 и 4 XL.на фоне предыдущих трех поколений они получили полностью переработанную внешность.На тот момент Pixel 4 стоил $800 за 64 ГБ и $900 за 128 ГБ внутренней памяти, тогда как Pixel 4 XL стоит $900 (64 ГБ) и $1000 (128 ГБ). Старт продаж состоялся 24 октября 2019 г. Однако, устройства Google официально не продавалсь в России.