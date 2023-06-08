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При попытке найти Chrome через браузер Microsoft пользователям подсовывали рекламу Bing

Пользователи столкнулись с полностраничной рекламой Bing AI вместо результатов поиска по запросу «Chrome». Реклама изображала ответ чат-бота. В Microsoft это назвали «экспериментом».

Нам лучше знать, что вам искать

Издание The Verge обратило внимание на то, что браузер Microsoft Edge при поиске в нем браузера Google Chrome выводит пользователям мнимое окно чат-бота Bing AI, рекламирующее функции поисковика Bing так, будто пользователя интересовали именно они, а не браузер конкурента.

В The Verge это назвали бесстыдством.

«Я пытался установить Google Chrome на новый компьютер с Windows 11. Я ввел “Chrome” в поисковое поле браузера Microsoft Edge. В ответ я получил полноразмерное окно чат-бота Microsoft Bing, который сразу же сообщил, что целью поиска были... функции Bing. Подобрав челюсть с пола, я попытался снова. Всякий раз результат был одним и тем же. И всякий раз текст тоже был одним и тем же. То есть, это не было всамделишным окном чат-бота Microsoft на базе GPT-4 — текст был подготовлен заранее», — написал Шон Холлистер (Sean Hollister), один из основателей и старший редактор The Verge.

По его словам, с аналогичными ситуациями столкнулись еще несколько его коллег, находившиеся как на территории США, так и за их пределами. Такая «реклама» выводилась и на компьютерах, и на мобильных телефонах.

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Фото: соцсеть Microsoft
При попытке скачать Chrome пользователям слишком настоятельно рекламировали Microsoft Bing AI

«Microsoft просто вывела полноэкранную рекламу в поисковых запросах, имитирующую взаимодействие с ИИ. Эти «результаты поиска» продвигают собственный продукт Microsoft вместо того, чтобы вывести то, что нужно пользователю», — написал Холлистер, отметив, что прежде компания уже рекламировала свой браузер Edge в ответ на поиск Chrome, но не столь откровенно.

В феврале 2023 г. глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявлял, что хочет превратить Edge в «действительно конкурентный продукт», а Bing AI — не в поисковик, а в «инструмент ответов».

«Ответы у нас были всегда, но с этими крупными языковыми моделями точность этих ответов существенно возросла», — отметил Наделла.

Реклама важнее ваших поисков

В TheVerge задаются вопросом, действительно ли подмена результатов поиска рекламой своего продукта является для Microsoft демонстрацией лучшего качества ответов.

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Да и не только для Microsoft: ранее редакторы The Verge высказывали опасения, что Google с его «генеративным ИИ-поиском» будет приоритетным порядком выводить рекламные объявления, а не честные ответы.

Ситуация с выводом рекламы Bing, по мнению Холлистера, демонстрирует, насколько эти компании «могут обнаглеть», и что если эта практика не встретит ожесточенного сопротивления, реклама будет доминировать над честным поиском везде, где Google и Microsoft это будет удобно.

Незадавшийся эксперимент

Холлистер отметил, что от практики подсовывания рекламы Bing под видом ответа чат-бота компания отказалась вскоре после выхода изначальной версии материала в TheVerge. Bing таким образм больше не рекламируется, это был лишь «эксперимент», который в Microsoft сочли не сработавшим.

Холлистер, правда, задался вопросом, осталось бы это просто «экспериментом», не подними СМИ этот вопрос в публичном поле.

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«Microsoft нередко пытается “экспериментировать” с продвижением своих продуктов неджентльменскими методами: например, в 2016 г. при обновлении пользовательских ПК до Windows 10 прежде установленные антивирусы без спросу заменялись на Windows Defender, что ожидаемым образом вызвало волну протестов у вендоров других защитных средств, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Под коллективным давлением Microsoft вынуждена была отказаться от подобной практики. В данной ситуации “эксперимент” с рекламой Bing AI в самом неподходящем месте выглядит как повторение старых ошибок. К счастью, это продолжалось недолго».

Роман Георгиев

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