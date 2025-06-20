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Савушкин Николай


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Яндекс» переходит на рекомендательные системы на основе генеративных моделей — это повысит качество персональных рекомендаций 1
09.04.2025 Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Савушкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 272 1
Yandex - Яндекс 7814 1
Alibaba Group 437 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 261 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10857 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 521 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 514 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13891 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5780 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15286 1
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Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16785 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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