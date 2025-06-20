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Савушкин Николай
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|«Яндекс» переходит на рекомендательные системы на основе генеративных моделей — это повысит качество персональных рекомендаций 1
|09.04.2025
|Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей 1
Савушкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI 272 1
|Yandex - Яндекс 7814 1
|Alibaba Group 437 1
|ByteDance - TikTok 285 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149956 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52668 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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