Получите все материалы CNews по ключевому слову
Prisma Labs
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|29.12.2025
|Causal AI: как научить нейросети объяснять свои решения 2
|05.08.2019
|Mail.ru избавилась от доли во всемирно известном российском сервисе 1
Prisma Labs и организации, системы, технологии, персоны:
|Prisma - Нейронные сети 38 1
|VK - Mail.ru Group 3536 1
|General Catalyst 23 1
|Elysium Venture Capital 1 1
|Gagarin Capital Partners 6 1
|Venture Capital 40 1
|Haxus 2 1
|Apple - App Store 3014 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 1
|Forbes - Форбс 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411988, в очереди разбора - 730386.
Создано именных указателей - 188554.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.