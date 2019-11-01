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Legrand запустил новую серию беспроводных звонков

Техника

Legrand запустил линейку новых беспроводных звонков, которые можно поместить в любом месте квартиры, дома или офисного пространства без необходимости прокладывать кабель. Серия отличается современным дизайном, возможностью работы при температуре от -20° до +50°С, а также наличием в комплекте крепежа и батареи для дверной кнопки.

Звонки новой серии представлены в двух вариантах – подходящий можно выбрать в зависимости от особенностей помещения и индивидуальных предпочтений пользователей.

Комплект «Стандарт» оснащен универсальным набором функций и подойдет для тех, кто ищет качественное и надежное решение для небольшого помещения. Звонки отличаются высоким уровнем громкости (до 80 дБ) и дальностью действия радиосигнала на открытой местности до 50 метров. Дверная кнопка имеет степень пыле- и влагозащиты IP44, которая гарантирует дополнительную защиту оборудования при случайном попадании на него жидкости и загрязнений. На выбор доступны 32 рингтона.

Для пользователей, которым необходима расширенная функциональность, подойдет комплект «Премиум» с рядом дополнительных преимуществ – возможностью отключения звука и световой вспышкой для визуального информирования, функцией подключения до четырех кнопок к одному звонку, встроенным сигналом уровня заряда батареи, а также опцией установки собственных мелодий формата mp3. За счет дальности работы на открытой местности до 200 метров, комплект «Премиум» подходит для использования в больших помещениях. Для пользователей доступны 30 рингтонов с возможностью регулировки громкости – максимальный уровень громкости звука достигает 80 дБ. Дверная кнопка имеет степень защиты IP54, что обеспечивает усиленную защиту от проникновения пыли и влаги внутрь оборудования. Устройство выпускается в двух цветовых решениях: белом и алюминиевом.

Уникальной особенностью комплекта «Премиум» является функция сигнализации и оповещения о приближении к охраняемой зоне. Для этого предусмотрено беспроводное подключение к звонку специального датчика движения с дальностью обнаружения 6-8 метров. Датчик работает автономно от батареек, его можно установить на стене или на горизонтальной поверхности с помощью кронштейна с изменяемым углом наклона.

«Legrand стремится предвосхищать запросы пользователей и предлагать сбалансированные, технологичные и многофункциональные решения, – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ. – Мы разработали новую линейку беспроводных звонков, чтобы сделать жизнь наших клиентов еще комфортнее и предоставить им возможность выбора наиболее оптимального решения для дома или офиса. Надеемся, что пользователи по достоинству оценят такое предложение».

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