Степень «российскости» оборудования на госзакупках станет дороже денег

Минпромторг может ввести новую систему отбора заявок оборудования на госзакупках. Заказчиков могут обязать выбирать ту технику, у которой больше баллов по локализации оборудования. При этом заявка с таким оборудованием может быть дороже, чем другие. Участники поддерживают эту идею. Хотя эксперты предупреждают, что новый механизм может затянуть процедуру закупок.

Баллы дороже денег

Минпромторг обсуждает с производителями электроники новый механизм отбора техники на госзакупках в рамках 44- и 223-ФЗ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источника на ИТ-рынке.

По словам собеседника издания, министерство с отраслью обсуждает при оценке предложений поставщиков учитывать не только цену, но и уровень локализации оборудования (Постановление Правительства №719).

К примеру, если на конкурс поступило две заявки, победит та, у которой больше баллов по локализации оборудования. Даже несмотря на то, что цену такой поставщик предложит меньшую, чем другой участник, пояснил он. По его словам, эту идею обсуждали в начале апреля 2023 г.

Когда заработает и мнение отрасли

По словам другого собеседника издания в компании-производителе вычислительной техники, механизм отбора заявок, при котором преимущество отдается оборудованию с большим количеством баллов по локализации, обсуждался для стимулирования отрасли соблюдать Постановление Правительства №719. Помимо этого, он отметил, это подтолкнет отрасль осваивать более сложные технологии.

Минпромторг может поручить разработать такой механизм в скором времени, пишет издание со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства. Представители министерства сообщили «Коммерсанту», что работа по настройке системы поддержки производителей электроники ведется. Новый же механизм отбора заявок может быть обсужден с отраслью после анализа рынка и согласования с отраслью, либо после поступления предложений от рынка.

Идею отдавать предпочтение более «российскому» оборудованию поддержали исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский и управляющий партнер ГК «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников.

По словам Покровского, такой механизм может стимулировать развитие производств в России. Но он отметил, что при работе нового механизма нужно будет усовершенствовать методы начисления баллов.

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По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, новый механизм отбора заявок может повлечь за собой трудности. Например, заказчик должен будет отклонить все заявки с иностранным оборудованием. При этом возможности перехода на российскую электронику в нынешних условиях ограничены, что может затянуть процедуру госзакупок.

Постановление №719

В России начали обсуждать балльную систему определения «российскости» электроники летом 2021 г. В рамках этой системы за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог — включается в реестр.

Если оборудование проходит по всем критериям, производители могут включить его в реестр Минпромторга и получать различные льготы и преференции. В том числе это касается рынка госзаказа, когда государственный заказчик должен отклонить все заявки с импортной продукцией, если подана хотя бы одна заявка с российской.

В апреле 2023 г. реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга сократился в два раза, из него исчезла продукция большинства разработчиков, в том числе СХД с российским процессором «Эльбрус». «Большая чистка» произошла как раз из-за введения балльной системы.

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Балльная система регулируется поправками в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719. В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему для рынка вычислительной техники.