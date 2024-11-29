Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом

Сеть фирменных магазинов Restore: представила собственную торговую марку аксессуаров для электроники. В ассортименте популярные категории премиальных товаров: беспроводные зарядные станции и компактные зарядные устройства 3-в-1, ультратонкие внешние аккумуляторы с мощными магнитами, сетевые адаптеры с чипом GaN и поддержкой новейших стандартов зарядки, включая Super Fast Charging, зарядные кабели с поддержкой функции Power Delivery, обеспечивающие высокую скорость зарядки Fast Charge, титановые ремешки для Apple Watch, чехлы-бумажники из эко-кожи, бутылки для напитков из нержавеющей стали 304 с кольцом MagSafe и коллекция чехлов для iPhone в универсальных цветах, выполненных из 100% арамидного волокна Kevlar и натуральной премиальной кожи Nappa. Об этом CNews сообщили представители Restore:.

По оценке экспертов Restore:, аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков демонстрируют уверенный рост продаж. Объем продаж в интернет-магазине и розничной сети в 2024 г. вырос на 19% в штуках год к году. Наилучшая динамика отмечается в категориях зарядных устройств (+106%), кабелей (+133%), а также ремешков для Apple Watch (+41%).

Restore: Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом

Набирают популярность беспроводные многофункциональные устройства, которые одновременно заряжают и iPhone, и Apple Watch, и AirPods. Эта категория показывает рост продаж год к году +142%.

«Restore: работает на рынке премиальной электроники вот уже почти 20 лет. Бренд известен своей экспертизой и надежностью, неизменно высоким качеством продукции и безупречным сервисом. За последний год мы провели ребрендинг, открыли новую торговую концепцию, расширили ассортимент востребованных мировых брендов и очень внимательно изучили запросы нашей аудитории. Именно обратная связь от клиентов вдохновила нас на создание линейки собственных аксессуаров — клиенты давно ждали от нас этого. На базе аналитики первых продаж планируем и дальше развивать эту категорию, делая жизнь наших клиентов еще более удобной», — сказал президент и управляющий партнер Inventive Retail Group Тихон Смыков.

Торговая марка Restore: представлена в продаже в магазинах сети и онлайн на re-store.ru.