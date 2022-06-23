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Телеком Ритейл Техника
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Большая распродажа аксессуаров и гаджетов в «билайне»

В интернет-магазине и салонах продаж оператора стартовала летняя распродажа аксессуаров и гаджетов. Клиенты «билайна» получат возможность приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 50%. Все товары, представленные на сайте компании, имеют официальный сертификат и гарантию от производителя.

Помимо смартфонов и планшетов клиенты «билайна» смогут приобрести по выгодным ценам умные часы и устройства умного дома, а также наушники, чехлы, портативные зарядные устройства, карты памяти, игровые аксессуары и многие другие товары. Среди представленных брендов — Samsung, ZTE, JBL, Honor, Kingston и другие.

Полный перечень товаров, участвующих в распродаже, представлены на сайте оператора.

Летняя распродажа билайна продлится до 15 августа 2022 г.

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