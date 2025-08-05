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«М.Видео-Эльдорадо» назвала самые популярные компьютерные аксессуары в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги первого полугодия 2025 г. на рынке компьютерных аксессуаров и назвала бренды, которые пользовались наибольшим спросом у россиян. Всего за шесть месяцев жители России приобрели свыше 9 млн устройств — на общую сумму более 16,2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Категория компьютерных мышей показала рекордный за три года результат — было продано более 6,6 млн устройств, что на 9% больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи достигли 9 млрд руб., прибавив 11%. Уверенное лидерство сохраняет Logitech, на долю которого приходится 13,1% продаж в количественном выражении и 22,7% в рублях. Также в тройке самых популярных брендов оказались отечественный производитель Defender (9,7% в количественном выражении и 3,2% в денежном) и Acer (4,9% по количеству), а также Bloody, занявший третье место по выручке с долей 2,8%. Пользователи отдают предпочтение как доступным моделям для повседневной работы, так и более дорогим беспроводным решениям для игр и многозадачности.

Продажи клавиатур за первое полугодие 2025 г. составили почти 3 млн штук, оставшись на уровне 2024 г. Однако благодаря увеличению продаж более дорогих моделей с улучшенной эргономикой и дизайном рынок в деньгах вырос на 10%, достигнув 7,2 млрд руб. Чаще всего россияне выбирали устройства отечественного бренда Defender (12,6% в количественном выражении), Logitech (9,5%) и A4Tech (7,2%). При этом по выручке лидируют Logitech с долей 12,3%, A4Tech (5,8%) и Redragon (3,5%). Пользователи все активнее инвестируют в комфортные решения для длительной работы и учебы, включая механические клавиатуры и модели с мультимедийными функциями.

Среди категорий клавиатур выделяются несколько ценовых сегментов. В бюджетном сегменте популярны Defender и A4Tech/Bloody, в среднем и среднем плюс — российский бренд Red Square, Redragon и Logitech. В пред-премиум и премиум-линейке доминируют Logitech и Razer, а также отечественные бренды Dark Project и Lunacy.

Сегмент игровых гарнитур продолжает оставаться одним из самых динамичных в категории аксессуаров — особенно на фоне роста интереса к киберспорту, стримингу и домашнему геймингу. Пользователи все чаще делают ставку на продуманную эргономику, легкость конструкции и четкое позиционирование звука.

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В тройку лидеров по популярности входят Logitech, Razer и HyperX. Особенно востребованы модели Logitech G435, G Pro и G Pro X. Дополняет топ российский бренд Lunacy.

Руководитель направления «Компьютерные аксессуары» компании «М.Видео-Эльдорадо» Эмиль Манучаров: «Бренды-лидеры в каждой из категорий объединяет способность соответствовать ожиданиям покупателей — будь то доступность, узнаваемость или функциональность. Мы видим устойчивый интерес к аксессуарам, которые помогают сделать повседневную работу за компьютером и игровые сессии более удобными и продуктивными. И это позволяет сегменту демонстрировать стабильный рост».

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