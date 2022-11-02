OCS начинает продвижение аксессуаров российского бренда Perfeo

OCS Distribution, российский ИТ-дистрибьютор, объявила о начале продвижения в ИТ-канал продукции российского бренда Perfeo. Ассортимент дистрибьютора теперь включает широкий ряд компьютерных периферийных устройств вендора: проводные и беспроводные клавиатуры, мыши, несколько серий мультимедийных стереонаушников с микрофоном – U-TALK, CHAT, 4TALK, JOIN. Расширение продуктового портфеля OCS по направлению аксессуаров связано с желанием увеличить выбор надёжных и функциональных продуктов для комфортной работы, а также удовлетворить растущие потребности ИТ-канала в качественной портативной электронике российского бренда.

Компьютерная периферия и аксессуары Perfeo появились на ИТ-рынке в 2010 г. Продукция вендора производится на сертифицированных по стандартам ISO современных фабриках с высокотехнологичным оборудованием и обеспечена годовой гарантией на территории России.

Периферийные устройства Perfeo могут быть востребованы среди розничных компаний и маркетплейсов, ассортимент которых включает бытовую технику, электронику, компьютерное оборудование. Развитая партнёрская сеть дистрибьютора позволит вендору увеличить рынок сбыта, а активная информационная поддержка OCS – повысить узнаваемость бренда.

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Продвижением компьютерной периферии Perfeo будет заниматься департамент аксессуаров OCS Distribution. Специалисты дистрибьютора обладают необходимыми компетенциями для оказания партнёрскому каналу услуг по расширению целевой аудитории и увеличению продаж продукции Perfeo: запуск промо-программ и акций, проведение маркетинговых мероприятий, помощь в подборе продуктов и совершении заказа, налаживании коммуникаций с вендором. Клавиатуры, мыши, гарнитуры торговой марки Perfeo уже доступны авторизованным партнёрам OCS для заказа.