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diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки

diHouse (входит в группу «Ланит») представила новинки бренда Ugreen. Штатив для смартфона, универсальная многофункциональная палка-штатив для селфи и портативный микрофон особенно понравятся блогерам, стримерам, фотографам, снимающим на мобильный телефон, журналистам и путешественникам.

Складной штатив для смартфона Ugreen — легкий аксессуар, сделанный из алюминиевого сплава. Он просто складывается, поэтому его можно взять с собой в поездку, на мероприятие или прогулку. В сложенном виде длина штатива составляет всего 52 см. Несмотря на компактный размер, конструкция устойчива, не подвержена повреждениям. Она оснащена усиленным поворотным механизмом и защитой от скольжения, поэтому разместить гаджет можно даже на гладкой поверхности. Штатив имеет специальную конструкцию, предотвращающую выпадение смартфона: внутри держателя расположены силиконовые накладки, благодаря которым девайс остается надежно закрепленным. Прибор позволит записывать видео и делать фото с различных ракурсов: высота аксессуара увеличивается до 1,8 м, а наклон можно регулировать на 360°.

Сделать привлекательные снимки в любых условиях поможет универсальная многофункциональная палка-штатив для селфи от Ugreen. Маленький и легкий гаджет в сложенном виде занимает столько же места, что и зонт, поэтому блогер всегда может носить его с собой и быть готовым к съемкам в любой момент. Максимальная длина девайса составляет 1,6 м, что позволяет снимать панорамы и широкоугольные видео. Также можно настроить угол съемки. Для самостоятельных путешественников-одиночек будет полезной функция удаленного управления при помощи пульта. Используя его, можно делать снимки с расстояния до 10 м. Вес устройства составляет всего 375 г: рука не устает при съемке долгих видео, например, на концертах, а плавный ход элементов дает возможность быстро отрегулировать длину и охватить большее пространство в кадре. Мягкие силиконовые накладки надежно фиксируют смартфоны до 7,2 дюймов — сделать эффектные кадры можно даже в экстремальных условиях. По желанию селфи-палку легко можно трансформировать в штатив для смартфона.

Портативный микрофон Ugreen подойдет для ведения прямых трансляций, записи песен. Встроенная диафрагма 14 мм точно улавливает голос. Микрофон с чувствительностью до 94 дБ определяет только звук перед ним, а шумы по бокам и сзади подавляются, поэтому его можно использовать на улице. Универсальный гаджет подойдет к любому устройству, у которого есть разъем 3,5 мм. Его можно подключить как напрямую, через отдельный порт для микрофона, так и через переходник.

Размер микрофона не больше мобильного телефона, его можно всегда носить с собой. Снаружи расположена прочная металлическая сетка, которая защищает прибор от падения. Утолщенная губка под сеткой обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сводит вероятность появления эха на нет.

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Ольга Полоновская, руководитель департамента «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Новинки Ugreen обладают всем необходимым для ведения популярного блога, и по качеству устройства ничем не уступают другим популярным брендам. С гаджетами Ugreen легко открыть в себе творческий потенциал и создавать что-то по-настоящему уникальное».

Бренд Ugreen производит электронные аксессуары для компьютеров, ноутбуков, аудио- и видеосистем, зарядные устройства, кабели, наушники, микрофоны с 2012 г. Компания экспортирует продукцию более чем в 100 стран мира и обладает около 440 запатентованными технологиями в дизайне, собственными разработками.

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