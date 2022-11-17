DiHouse начинает поставки аксессуаров ACEFAST

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров для электроники ACEFAST подписали дистрибьюторское соглашение. В ассортименте бренда представлены зарядные устройства для дома и автомобиля, держатели для смартфонов, кабели и беспроводные наушники. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания ACEFAST занимается выпуском и созданием дизайна аксессуаров, а также внедряет собственные разработки в области электроники.

Устройства ACEFAST созданы с учетом последних трендов в сфере электронных технологий, в которых футуристичный дизайн сочетается с многофункциональностью. Гаджеты решают множество повседневных задач и соответствуют международным стандартам.

Продукция ACEFAST

Ця Вен Оу, основатель компании ACEFAST: «Для нас аксессуары не только служат дополнением функционала электронных устройств, но и являются маркером высокого уровня жизни. Мы видим в российском рынке огромный потенциал для развития и готовы предложить покупателям все самое лучшее».

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары», diHouse: «Соглашение с компанией ACEFAST позволит предложить нашим покупателям широкий ассортимент высококачественных аксессуаров, сделанных с учетом последних инженерных разработок в области электроники. Мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и в перспективе будет развиваться по всем направлениям».

В планах ACEFAST расширить свое присутствие в России, дополнить уже представленный ассортимент и привлечь больше клиентов.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

ACEFAST – китайская компания по производству аксессуаров для электроники: кабелей, зарядных устройств, держателей для смартфонов, беспроводных наушников. Компания была основана в 2020 г.