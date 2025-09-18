Рекрутинг с ИИ: нейросеть проанализирует резюме и выберет лучших

На «горячем» кадровом рынке преимущество получает работодатель, способный оперативно оценить тысячи резюме, провести прескрининг ответить соискателю в течение десяти минут. Такие возможности дает обновление платформы «Юнион» (вендор НОТА) — теперь в ней доступен ИИ-модуль, который ускоряет подбор персонала и упрощает работу рекрутеров. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Система автоматически извлекает контактные данные, опыт работы, образование, навыки, рекомендации и другую значимую информацию. Алгоритмы обрабатывают документы в форматах .doc, .rtf и .pdf — в том числе нестандартизированные резюме, составленные вручную, без типовых заголовков и последовательности полей. Платформа дополнительно поддерживает работу с резюме, составленными на иностранных языках. Еще одно нововведение —- внутренняя система контроля качества извлеченных данных. В отличие от большинства сервисов, «Юнион» позволяет отслеживать и корректировать логику распознавания, исключая ошибки или ложные значения.

Интерфейс системы стал нагляднее – теперь рекрутер видит, какие данные из профилей объединяются по расширенному набору признаков: e-mail, ФИО, дате рождения и локации. Также решена проблема скорости и точности работы с большими базами данных: «Юнион» проверяет новых кандидатов на дубликаты по свежей информации за последние 180 дней. При этом фоновая аналитика непрерывно сканирует всю историческую базу, гарантируя максимальную чистоту данных.

«Оптимизация подбора — это не просто вопрос удобства для HR-команды. Это бизнес-задача, влияющая на выручку, темпы масштабирования и снижение операционных рисков. Распознавание с помощью ИИ позволяет сократить время отклика на резюме, снизить количество ошибок и получить структурированные данные уже на начальном этапе подбора. В условиях высокой конкуренции за специалистов это дает компаниям реальное преимущество в скорости закрытия вакансий. Новый функционал «Юнион» уже используется в компаниях-заказчиках в тестовом режиме», — отметил Максим Корниенко, коммерческий директор платформы «Юнион».