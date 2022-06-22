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Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Connect

Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect


22.06.2022 Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения

хакеры до сих пор применяют этот метод. «С марта 2022 г. мы наблюдаем постепенный всплеск процессов Adobe Acrobat Reader, пытающихся запросить, какие библиотеки DLL продукта безопасности загруж
06.04.2022 «Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»

Лаборатория 50» – разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, книги и журналы. Поддерживает встраиваемый формат ЭП CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»). Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, Debian, Fedora, Альт, Astra Linux, РОСА. Инструменты для рецензирования документов Okular позволяют вести зам
15.04.2021 Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом

сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со скидкой 33%. Познакомиться с возможностями продукта поможет 7-д
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop

бор патчей, в том числе для ошибки, которая позволяла запускать произвольный код в контексте пакета Adobe Reader. Эта уязвимость уже вовсю эксплуатируется злоумышленниками. Баг под индексом CVE
16.05.2018 ESET обнаружила две уязвимости нулевого дня в программных продуктах Adobe и Microsoft

Специалисты ESET обнаружили две новые, ранее неизвестные уязвимости в Adobe Reader и Microsoft Windows. Эксплойты, использующие «двойную уязвимость», были внедрены во вредоносный PDF-файл. В конце марта 2018 г. внимание специалистов ESET привлек необычный PDF-фай
17.03.2015 Adobe анонсировала облачный продукт Adobe Document Cloud с новым Acrobat DC

гочисленных девайсах. Adobe Document Cloud призван помочь решить проблемы потери времени и неэффективности, которые вызывает работа с документами. В сердце Document Cloud лежит совершенно новый Adobe Acrobat DC, который популяризует электронные подписи благодаря встроенной в решение бесплатной возможности их ставить, сообщили CNews в Adobe. По словам разработчиков, Adobe Document Cloud сост
11.09.2014 Adobe исправляет критические проблемы в Flash Player, задерживая обновления Reader и Acrobat

Adobe Systems выпустила критически важное системное обновление для Flash Player, которое исправляет 12 уязвимостей программы. Однако это заставило компанию отложить запланированные патчи для Reader и Acrobat на целую неделю. Обновления Flash Player, доступные для Windows, Mac и Linux, исправляют 9 разных недоработок, которые могут допустить дистанционное выполнение кода, и еще 3, которые мо
12.09.2013 Adobe устранила критические уязвимости во Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe Systems выпустила обновления для Flash Player, Reader, Acrobat и Shockwave Player, призванные устранить критические уязвимости, позволяющие хакерам получать удаленный контроль над компьютером жертвы, на который было установлено данное программное о
19.02.2013 Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat

Корпорация Symantec сообщила об обнаружении интернет-активности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила исправления по этим уязвимостям, но опубликовала рекомендации по противодействию эксплуатирующим их атака
07.11.2012 Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI

Специалисты компании Group-IB обнаружили недокументированную ранее уязвимость в одном из популярных средств просмотра и работы с форматом PDF — Adobe Reader X/XI. Найденная уязвимость представляет особый интерес для киберпреступников, так как позволяет злоумышленникам с повышенным процентом успешной эксплуатации заражать вредоносными п
01.10.2012 Adobe выпустила Acrobat XI с поддержкой облачных сервисов

Компания Adobe Systems объявила о выходе пакета приложений Adobe Acrobat XI с поддержкой облачных сервисов. Adobe Acrobat XI, ставший отраслевым

19.07.2012 Adobe выпустила решение для создания профессионального обучающего контента eLearning Suite 6

видеоматериалы, созданные в Adobe Captivate, в PDF-документы и портфолио: благодаря этому текстовые учебные материалы будут выглядеть более выигрышно. Кроме того, законченный курс можно просмотреть в Adobe Reader. «В России дистанционное обучение стремительно набирает обороты, и это неудивительно: хорошо подготовленные дистанционные курсы могут не уступать по эффективности традиционным, при
16.12.2010 Adobe Acrobat X доступен на русском языке

ровать и управлять обновлениями, а также обеспечивать полное соответствие стандартам ISO в решениях Adobe Reader X и Acrobat X с поддержкой Microsoft SCCM и SCUP, отметили в Adobe. Сервис Adobe
17.11.2010 Новые решения Adobe Acrobat X доступны для заказа

ровать и управлять обновлениями, а также обеспечивать полное соответствие стандартам ISO в решениях Adobe Reader X и Acrobat X с поддержкой Microsoft SCCM и SCUP, утверждают в Adobe Systems. Ad
19.10.2010 Adobe представила семейство продуктов Acrobat X

Компания Adobe Systems представила семейство продуктов Adobe Acrobat X: Acrobat X Standard, Acrobat X Pro, Reader X и пакет Acrobat X Suite. Кроме того, были анонсированы новые службы для обмена документами на ресурсе Acrobat.
30.08.2010 Adobe Systems представит решения для работы в сфере HR на Trainings Expo

осква. В рамках мероприятия Adobe проведет презентации, посвященные основным возможностям продуктов Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle HR и Adobe Connect, используемых для оптимизации рабочих проце
09.06.2010 Adobe пообещала не временить с «заплатками» для Flash Player, Reader и Acrobat

Компания Adobe System завтра, 10 июня, обещает выпустить обновление для Flash Player, а 29 июня – для Reader и Acrobat. Обновления устранят критические уязвимости нулевого дня, которые позволяют злоумышленникам получить контроль над компьютером жертвы. Запланированное на завтра обновление для Flash Play
07.06.2010 Во Flash Player и Adobe Reader найдены новые критические уязвимости

наружении критических уязвимостей в своем самом популярном программном обеспечении – Flash Player и Adobe Reader. Уязвимость нулевого дня затрагивает: Flash Player 10.0.45.2, наиболее свежую ве
20.04.2010 Adobe Reader, Flash и IE стали главными мишенями хакеров в 2009 г.

л Microsoft Windows Server Message Block 2, используемый преимущественно для совместного доступа к компьютерным ресурсам, стал основной мишенью хакеров в 2009 г. Второй по популярностью мишенью стали Adobe Reader и Flash Player, далее идут Internet Exporer 7 и компонент Windows MPEG2 ActiveX Control, сообщается в отчете Symantec. Примерная половина атак через веб-сайты была осуществлена пос
06.11.2009 Adobe выпустила Adobe Acrobat Connect Pro

s сегодня представила новую версию программного обеспечения для организации веб-конференций — Adobe Acrobat Connect Pro, призванного помочь предприятиям наладить коммуникации и взаимодействие м
15.06.2009 Adobe: аналог Google Docs начал зарабатывать деньги

Компания Adobe объявила о том, что ее сервис для создания, хранения и обмена документами Acrobat.com, который сегодня, 15 июня, выходит из статуса бета-версии, станет платным. Пользователям (на сегодняшний день их насчитывается около 5 млн человек) предложат приобрести один из двух
03.06.2008 Adobe создала онлайн-редактор PDF

представлена новая версия программы для просмотра и редактирования документов в формате PDF — Adobe Acrobat 9. Главной особенностью нового Acrobat 9 является поддержка флэш-видео, благода
02.06.2008 Adobe запустила сервис Acrobat.com

Компания Adobe сегодня, 2 июня, объявила о запуске своего нового сайта Acrobat.com. Новый сервис позволяет пользователям создавать, хранить и обмениваться документами через Сеть, а также проводить веб-конференции. Acrobat.com включает в себя функционал ране
02.06.2008 Adobe анонсировала Acrobat 9 с поддержкой флэш-видео

Adobe анонсировала выпуск новой версии Adobe Acrobat – программы для просмотра и редактирования документов в формте PDF. Главной осо
14.03.2008 В Adobe Acrobat Reader для Unix есть уязвимость

Adobe опубликовала сообщение об уязвимости в Acrobat Reader 8.1.2 для Unix. Вендор пишет, что эта уязвимость обусловлена ошибкой в скрипте acroread, предназначенном для запуска программы. Злоумышленник может «расширить» привилегии и измен
13.02.2008 Обновлению Adobe Reader предшествовал троян

Исследователи безопасности подтвердили, что уязвимость, обнаруженная недавно в ПО Adobe Reader, использовалась для распространения троянов, по крайней мере, в течении двух недель до выпуска обновления в прошлый четверг (7 февраля). Adobe подтвердила, что версия 8.1.2 Adob
07.02.2008 Adobe Reader 8.1.2: исправлены уязвимости

Adobe выпустила Adobe Reader 8.1.2, обновление программы, созданной для просмотра файлов формата PDF. Приложение позволяет пользователям просматривать, проверять и распечатывать Adobe PDF-файлы. Последняя верс
23.10.2007 Adobe устранила критические уязвимости в Reader и Acrobat

Впервые о критической ошибке в Adobe Acrobat Standard, Professional, Adobe Reader до версии 8.1 включительно, Adobe Elements до версии 8.1 включительно и Adobe 3D
09.10.2007 Adobe в России выросла на 260%

е время уже относительно давно ведется локализация продуктов на русский язык (готовы Adobe Acrobat, Adobe Reader и Creative Suite), и началась локализация на украинский (готовы Adobe Acrobat, A
09.10.2007 Adobe подтвердила критическую уязвимость в Acrobat

м при помощи специально сформированного PDF-файла, в частности - при его открытии приложениями Adobe отдельно или внутри браузера. Впервые о критической ошибке в Adobe Acrobat Standard, Professional, Adobe Reader до версии 8.1 включительно, Adobe Elements до версии 8.1 включительно и Adobe 3D заявил 20 сентября 2007 г. британский исследователь Петко Петков (Petko Petkov) в блоге GNUcitizen.
21.09.2007 Свежая критическая уязвимость в Adobe Acrobat: захват ПК через PDF-файл

Критическая уязвимость в Adobe Acrobat 8.1 была обнаружена исследователем Петко Петковым (Petko Petkov), участником группы GNUCitizen. Ошибка при обработке PDF позволяет выполнить машинный код, встроенный в специально

31.08.2007 Adobe Reader стал трояном

В обновление антивируса AVG от GRISoft, выпущенное на этой неделе, попало определение трояна SHueur-JXW, которое совпало с Adobe Acrobat Reader 7.0.9. GRISoft подтвердила ошибку и выпустила обновление, в котором ее устранила. Как сообщает The Register, антивирусные компании нередко выпускают определения вредоносных
31.05.2007 Adobe Acrobat 3D 8: больше возможностей для работы с CAD-файлами

Adobe Systems обновила Adobe Acrobat 3D – программное обеспечение, позволяющее вставлять в документы формата PDF трехмерные модели, созданные в системах CAD. В новой версии появилась возможность добавлять к файлам техничес
26.02.2007 Microsoft работает над конкурентом Adobe Reader

можность запуска программы в том числе и под Apple Mac OS. Прямыми конкурентами P-I Reader являются Adobe Acrobat Reader, а также будущая платформа Adobe Apollo, которая в данный момент находит
09.01.2007 В плагине Acrobat для браузеров найдена уязвимость

«В плагине Adobe Acrobat для веб-браузеров обнаружена уязвимость, которая позволяет выполнить произвольн
11.12.2006 Вышел Adobe Reader 8

Компания Adobe выпустила новую версию бесплатной программы для работы с документами формата PDF, Adobe Reader 8. В программе полностью изменён интерфейс, а также добавлены новые инструменты и функции, в том числе онлайновые возможности, работа с цифровыми подписями. Интеграция с Adobe Conn
15.11.2006 Adobe "скрестил" бумажные и электронные документы

Acrobat 8 является создание форм для их автономного заполнения и сохранения в бесплатной программе Adobe Reader. Это дает возможность компаниям или государственным органам массово рассылать и 
15.11.2006 Вышел Adobe Creative Suite 2.3

дукта компании Adobe - Creative Suite. Основным новшеством версии 2.3 стала интеграция в нее пакета Acrobat 8 Professional. Такой шаг позволит упростить процессы коллективного создания и публик
19.09.2006 Новый Acrobat поддержит веб-конференции

В восьмую версию Adobе Acrobat, выпуск которой намечен на ноябрь этого года, планируется включить поддержку веб-конференций. Служба веб-конференций Adobe Connect, запуск которой состоится одновременно с выходом 8-й в
19.09.2006 Новый Acrobat - для работников умственного труда

дленно и легко соединяться по веб-сети в режиме реального времени”. Все продукты Acrobat 8 (а также Adobe Reader 8) обеспечивают доступ к программе Adobe Acrobat Connect — программной службе с


Публикаций - 313, упоминаний - 388

Adobe Acrobat Reader и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1531 149
Microsoft Corporation 24219 78
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4611 40
Google LLC 11485 30
Apple Inc 11745 22
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 12
Yahoo! 3690 12
Sony 6504 11
Oracle Corporation 6562 11
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1122 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2477 10
IBM - International Business Machines Corp 9370 8
Dr.Web - Доктор Веб 1245 8
Intel Corporation 11973 8
Meta Platforms - Facebook 4391 7
Amazon Inc - Amazon.com 2930 7
X Corp - Twitter 2819 7
Content AI - Контент ИИ 54 7
7793 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 7
Dropbox 479 7
Trend Micro 590 6
Gen Digital - Avast Software 170 6
Samsung Electronics 10040 6
F-Secure 211 6
HP Inc. 5637 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1294 5
Broadcom - VMware 2286 5
Red Hat 1284 5
Sophos - SophosLabs 408 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1460 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 376 4
SAP SE 5149 4
Bitdefender 153 4
Adobe Macromedia 215 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3419 4
OpenText - Micro Focus - Novell 870 4
Цифра ГК 2312 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Carl Zeiss AG 292 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 3
Открытие ФК - Банк Открытие 528 3
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 2
Газпром нефть 569 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 237 2
Открытие ФК - Росгосстрах 337 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 674 2
McDonald’s - Макдоналдс 194 2
Красный октябрь 29 2
ВсеИнструменты.ру 259 1
Студия Артемия Лебедева 96 1
Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 16 1
Ferrari NV 157 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
Toyota - Lexus 71 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 1
Алемар 9 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Резонанс НПП 362 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
101Hotels.com 455 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 65 1
Advest Group 5 1
Barnes & Noble 129 1
Автокард холдинг 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 1
Walt Disney Company 577 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1520 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1071 1
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USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10795 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 4
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