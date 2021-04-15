Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом

Adobe сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со скидкой 33%. Познакомиться с возможностями продукта поможет 7-дневный бесплатный пробный период: в течение 14 дней после его окончания подписку можно отменить с полным возвратом денег.

Acrobat Pro объединяет в себе все необходимые инструменты для работы с PDF-файлами на ПК, мобильных устройствах и в браузере. Эти инструменты позволяют создавать и редактировать, объединять и разделять документы, конвертировать их в другие форматы, организовывать совместную работу, сбор подписей и комментариев в режиме онлайн. Подписка открывает доступ к этим и многим другим функциям и обновлениям, помогая всегда оставаться в тренде и использовать новейшие технологии Adobe для умного решения привычных задач.

С лицензией Acrobat Pro можно преобразовывать в PDF любые документы, включая веб-страницы и файлы Microsoft Office. Кроме того, продукт позволяет распознавать текст в отсканированных бумажных документах, а потом преобразовывать их в PDF. При этом файлы PDF без проблем конвертируются в другие форматы. Кроме того, продукт позволяет легко встраивать адаптированные видеоролики, зашифровывать, сжимать и защищать файлы паролями за пару кликов.

В отличие от Acrobat Reader, пакет решений Acrobat Pro позволяет не только открывать и просматривать файлы PDF, но и редактировать их. При этом не требуется переводить документы в другой формат — можно сразу же вносить изменения в любые элементы: текст, таблицы и изображения.

Даже если члены команды находятся в разных точках земного шара, будет удобно вместе работать над проектами онлайн. Предоставить доступ к документу PDF и собрать комментарии с помощью Acrobat Pro гораздо проще, чем рассылать электронные письма с вложениями и объединять файлы, полученные от разных адресатов. Достаточно просто отправить ссылку на PDF другим участникам проекта. Нажав на неё, они смогут открыть, изучить и прокомментировать документ. А вы увидите примечания в реальном времени. При этом тег @mention позволит обращаться к отдельным комментаторам, гибко управляя рабочим процессом.

С помощью приложения Adobe Acrobat Reader для смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS можно эффективно работать с файлами PDF и взаимодействовать со своей командой, даже если рядом нет компьютера. Подписка на Acrobat Pro позволяет мобильным пользователям легко редактировать текст в документах, работать со списками, менять форматирование, поворачивать изображения и менять их размер несколькими касаниями.