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«Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»

«Окуляр ГОСТ» – свободное приложение созданное компанией «Лаборатория 50» для российских пользователей, использующих для работы документы в формате PDF. Программа работает, в том числе, и с «КриптоПро». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория 50» – разработчика «Окуляр ГОСТ».

«Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, книги и журналы. Поддерживает встраиваемый формат ЭП CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»). Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, Debian, Fedora, Альт, Astra Linux, РОСА.

Инструменты для рецензирования документов Okular позволяют вести заметки, выделять текстовые и графические фрагменты (от руки и при помощи строгих геометрических форм), накладывать штампы. Пользователю дается возможность вести закладки и легко возвращаться к своим заметкам при помощи удобного дерева рецензий.

Одной из главных особенностей программы является поддержка стандарта ГОСТ Р 34.10-2012 и возможность заполнения PDF-форм кириллицей. Также присутствует функция пакетной подписи документов PDF и графический интерфейс подписывания электронной подписью. Не забыли и про возможность работа с встраиваемой ЭП в формате CadES простой и усовершенствованной подписи в формате CAdES-X Long Type 1.

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