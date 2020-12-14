Спецпроекты

«Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Тензор», разработчик экосистемы для бизнеса СБИС, планирует реализовывать технологию ЭДО в документообороте «Балтики». Это решение упростит отправку документов контрагентам.

Также сервис поможет исключить из документооборота некорректные формы документов. Это позволит сотрудникам компании Балтика отправлять и принимать через СБИС черновики документации от и для поставщиков. Так обе стороны смогут проверять документы на ошибки и исправлять их, что повысит дисциплину документооборота между компаниями и увеличит его скорость.

Бойко Александр, менеджер по развитию корпоративных клиентов компании «Тензор», отметил: «Для такой крупной компании как "Балтика", важно быстро обмениваться документами с партнерами по всей России. СБИС ЭДО оптимизирует документооборот и исключит ошибки в этом процессе. Уже сегодня наш сервис помогает более чем 1 миллиону пользователей существенно экономить ресурсы и время».

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