Рунет пережил сбой. Пострадали крупные банки и сервисы

В российском интернете произошел кратковременный сбой. Пользователи жаловались на проблемы в работе ряда банков, а также крупных сервисов - «Кинопоиска», Telegram и «ВКонтакте».

Сбой в российском интернете

Российский сегмент интернета пережил сбой вечером в четверг 15 мая 2025 г. Как сообщила CNews пресс-службе Роскомнадзора, с 18:40 до 18:55 мск Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе ряда интернет-сервисов. К вечеру проблема была решена.

По данным ресурса «сбой.рф», вечером 15 мая произошел резкий рост жалоб на работу «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу»), «ВКонтакте», а также целого ряда банков - Сбербанка, ВТБ и «Альфа-банка». Сервис мониторинга сбоев от Brand Analytics зафиксировал жалобы на работу Сбербанка и Telegram.

Сбои в Рунете в 2025 году

С начала 2025 г. в Рунете произошел целый ряд сбоев. Крупный сбой случился 14 января. Он коснулся популярных сервисов и интернет-провайдеров. Причиной сбоя в Роскомнадзоре называли «кратковременного нарушения связанности между связи операторов».

freepik Сбой в российском интернете затронул банки и онлайн-сервисы

28 февраля произошел сбой в работе ряда банков: Сбербанка, ВТБ, «Т-банка». Роскомнадзор заявлял, что причиной являются проблемы в работе магистральных операторов в Москве.

24 марта неполадки были зафиксированы в работе ряда сервисов, включая Сбербанк и Wildberries. В Роскомнадзоре причиной сбоя называли использование сервисами иностранной серверов инфраструктуры.

26 марта сбой наблюдался в работе Системы быстрых платежей (СБП). Причина была связана с оператором оператором СБП - Национальной системой платежных карт (НСПК).

В конце марта произошел целый ряд сбоев в работе сервисов «Яндекса». 1 марта Роскомнадзор сообщал о сбоях в работе «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про». 27 марта сообщалось о сбоях в работе «Яндекс.Директ», «Яндекс.Go» и «Яндекс.Еда».

30 марта произошел сбой в работе сервисов, использующих инфраструктуры облачного хранения «Яндекс.Облако». Причиной стала потеря энергоснабжения.