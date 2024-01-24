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Brand Analytics зарегистрировала BrandGPT — первую российскую GPT-нейросеть для анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса

Компания Brand Analytics (ООО «ПалитрумЛаб») получила от Федеральной службы по интеллектуальной собственности свидетельство о регистрации ПО BrandGPT — первой в России большой генеративной языковой модели, имеющей бизнес-специализацию. В отличие от других отечественных GPT-решений (GigaChat и YandexGPT), которые созданы для генерации нового контента, BrandGPT формирует аналитические ответы, помогающие бизнесу в принятии решений. Об этом CNews сообщили представители Brand Analytics.

BrandGPT — умный ИИ-ассистент в системе Brand Analytics, который анализирует релевантные задаче сообщения из соцмедиа и СМИ и предоставляет пользователям аналитические ответы на их вопросы. Нейросеть выделяет важное среди миллионов сообщений, помогает быстрее решать типовые задачи в области маркетинговых исследований и находить ответы на важные вопросы. Например, узнать, что клиентам нравится в вашем продукте, а что нет. Какие бренды сравнивают с вашим и за что потребители хвалят конкурентов.

ИИ-ассистент анализирует самые свежие данные в режиме реального времени. Это существенное отличие от других GPT-решений, которое позволяет анализировать не прошлое, а настоящее. Например, анализировать наиболее важные события вокруг вашего бренда, происходящие прямо сейчас.

BrandGPT безопасен для данных. Данные в процессе анализа не передаются в сторонние сервисы, вся обработка производится внутри инфраструктуры системы Brand Analytics на собственных серверах в российских ЦОДах. Таким образом, в отличие от, например, популярных зарубежных нейросетей, использование BrandGPT исключает существенный риск, связанный с утечкой данных.

Маркетинговая специализация — еще одна особенность BrandGPT. Модель обучена на собственных датасетах из десятков миллионов сообщений Brand Analytics и умеет понимать данные социальных медиа и СМИ. Нейросеть знакома с маркетинговыми задачами и может ответить на любой вопрос по данным, собранным в Brand Analytics.

BrandGPT — ответственная модель, не склонная к галлюцинациям. Фактчекинг с многоэтапной проверкой достоверности ответа блокирует выдуманные факты.

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CNews Analytics

Сейчас умный ИИ-ассистент находится на этапе пользовательского тестирования перед релизом. Официальный релиз запланирован на первый квартал текущего года. BrandGPT станет частью системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics и будет доступен для широкой аудитории клиентов.

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Brand Analytics — российская инновационная ИТ-компания, разработчик одноименной системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Система включена в единый реестр российского ПО. Компания является резидентом «Сколково».

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