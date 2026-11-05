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Т1 Сервионика Айтеко Brand Analytics BrandGPT GPT-нейросеть
BrandGPT - российское решение, основанное на большой языковой генеративной модели, предназначенное для быстрого анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 1
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 643 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 381 1
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