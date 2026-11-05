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Т1 Сервионика Айтеко Brand Analytics BrandGPT GPT-нейросеть

Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - BrandGPT - GPT-нейросеть

BrandGPT -  российское решение, основанное на большой языковой генеративной модели, предназначенное для быстрого анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.11.2026 Brand Analytics полностью автоматизировала обработку потока сообщений с помощью ИИ и представила ИИ-агента BrandGPT 2.0 1
24.01.2024 Brand Analytics зарегистрировала BrandGPT — первую российскую GPT-нейросеть для анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

PalitrumLab - ПалитрумЛаб 5 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 52 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7629 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5423 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2579 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8839 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1656 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5224 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13266 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 78 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 643 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 381 1
Попова Марина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5180 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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