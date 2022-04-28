«Вконтакте» подвела итоги I квартала 2022 года

Аудитория и вовлеченность

В среднем в I квартале 2022 г. количество российских пользователей в месяц составило 73,4 млн, а средняя ежедневная аудитория «Вконтакте» в России — 47,2 млн. Об этом CNews сообщили представители VK.

В марте 2022 г. месячная аудитория «Вконтакте» во всем мире выросла на 2,4% и составила рекордные 100,4 млн.

По данным Mediascope, каждый месяц «Вконтакте» посещает 84% российской интернет-аудитории, и 52% — каждый день.

В марте 2022 г. среднее время, проведенное пользователем в соцсети с мобильного, составило 44,2 минуты в день, согласно данным Mediascope. Для самой активной возрастной категории — 12–24 лет — это время составило 57,1 минуты.

По данным Brand Analytics, в марте 2022 г. более 27 млн авторов опубликовали свыше 468 млн постов и комментариев «Вконтакте» — это больше, чем на всех остальных площадках, вместе взятых.

В марте 2022 г. число новых зарегистрированных пользователей «Вконтакте» выросло на 63% по сравнению с прошлым годом, количество подтвержденных запросов в друзья — на 30%.

«VK видео»

«VK видео» объединяет все видеотехнологии и платформы экосистемы VK, включая видео «Вконтакте», Клипы «Вконтакте» и Одноклассники. В марте 2022 г. платформа достигла рекорда в 2,45 млрд ежедневных просмотров. Отвечая на растущие запросы пользователей, платформа представила несколько важных обновлений.

В марте 2022 г. вышло приложение «VK видео» на Smart TV. Владельцы смарт-телевизоров получили доступ ко всем технологиям «VK видео», включая быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержку Full HD и 4К. Приложение доступно для умных устройств Samsung, LG и Android TV, а в ближайшее время выйдет на Apple TV.

В марте 2022 г. «VK видео» добавила функцию экономии трафика — она поможет уменьшить потребление интернет-трафика и экономить заряд батареи при просмотре контента со смартфонов и компьютеров.

В I квартале 2022 г. видео внутри социальной сети «Вконтакте» также установили несколько рекордов, достигнув пика в 1,3 млрд ежедневных просмотров. Среднесуточный показатель просмотров за этот период составил 957 млн, увеличившись на 20% год к году.

«Клипы»

В I квартале 2022 г. «Вконтакте» фиксировала резкий рост активности в “Клипах» «Вконтакте». В начале апреля 2022 г. ежедневные просмотры коротких вертикальных видео достигли рекорда в 1 млрд просмотров.

В среднем в I квартале 2022 г. «Клипы» смотрели 471 млн раз в сутки — это на 111% больше, чем годом ранее.

Создатели контента опубликовали более 4 млн новых клипов в I квартале 2022 г., что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г.

В марте 2022 г. «Вконтакте» запустила грантовую программу в размере 100 млн руб. для поддержки клиперов. По окончании этой программы «Вконтакте» сформирует план по развитию и созданию новых инструментов монетизации для авторов «Клипов».

Авторы и сообщества

В последние месяцы «Вконтакте» пришли сотни тысяч новых авторов, которые создают уникальный контент на площадке. Чтобы дать авторам возможность максимально использовать инструменты соцсети, «Вконтакте» запустила масштабные программы поддержки.

В марте 2022 г. «Вконтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов, отказавшись от комиссии в инструментах монетизации. Цель кампании — максимизировать доходы авторов на платформе.

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Благодаря программе поддержки и повышению активности доходы авторов «Вконтакте» значительно выросли. Средний недельный заработок сообществ в конце марта 2022 г. на маркет-платформе увеличился в 1,5 раза, в VK Donut — на 39%, в партнерской программе — в два раза, в видеомонетизации — в четыре раза.

Авторы, использующие VK Donut, в I квартале 2022 г. заработали 67 млн руб., что на 25% больше, чем в предыдущем квартале. При этом число сообществ, использующих VK Donut, выросло по сравнению с 2021 г. в 1,6 раза, а количество подписчиков, которые перечисляют средства через платформу, — в два раза.

В марте 2022 г. число созданных сообществ выросло на 68% по сравнению с прошлым годом. На 16% выросло количество просмотров ленты.

VK Mini Apps и «Игры»

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В марте 2022 г. количество мини-приложений выросло на 43% год к году, и достигло 42 тыс..

Месячная аудитория мини-приложений в I квартале 2022 г. составила 41,8 млн активных пользователей, увеличившись на 8,4% за год.

Активно растет монетизация мини-приложений и игр на платформе VK Mini Apps: доход от рекламы в приложениях в I квартале 2022 г. вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Бизнес «Вконтакте»

«Вконтакте» продолжает инвестировать в разработку новых функций и инструментов для предпринимателей. В результате общее количество пользователей, которые открыли собственный бизнес «Вконтакте», в марте 2022 г. достигло 2,4 млн человек.

В марте 2022 г. более 600 тыс. новых предпринимателей начали вести свое дело «Вконтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц 280 тыс. сообществ стали использовать «Магазин» «Вконтакте» для продажи своих товаров и услуг.

В «Магазине» «Вконтакте» появилась возможность добавить в карточку товара кнопку «Позвонить». С помощью нее покупатели могут быстро перейти к вызову продавца по сотовой связи. Новая функция увеличила количество контактов между продавцами и покупателями, а также число покупок.

В марте 2022 г. был создан общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса. Основная цель — помощь МСБ в адаптации к новым условиям и развитие инструментов «Вконтакте» для нужд бизнеса.

Технологии

Одним из главных нововведений «Вконтакте» стал запуск ленты трендов high voltage️ «Актуальное». В основе ленты — специальный алгоритм, который каждую секунду анализирует миллионы постов и находит темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости. Затем алгоритм автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам.

Мобильное приложение «Вконтакте» с помощью внутренних алгоритмов и больших данных теперь может предупреждать о нежелательных телефонных звонках.

«Вконтакте» представила новый алгоритм рекомендаций в «VK музыке». Он подстраивается персонально под слушателя и учитывает тысячи разных факторов, чтобы предложить пользователю треки, которые понравятся именно ему.

«Вконтакте» видит растущий интерес аудитории ко всем сервисам социальной сети. Поэтому компания планирует продолжить запускать программы поддержки новых авторов и предпринимателей, а также развивать ключевые направления.