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Initialized Capital

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell 1
06.04.2015 Спонсируемый Google обменник Bitcoin потерпел крах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Initialized Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Ridecell 1 1
Renault Groupe 166 1
Google Ventures - GV 37 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Activate Capital 1 1
Y Combinator - венчурный фонд 54 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1257 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35792 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33190 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 29 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1816 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5223 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 639 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5719 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7722 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21422 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57196 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 392 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2156 1
Миграция населения - Миграционные службы 445 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1295 1
Reddit 389 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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