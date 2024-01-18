Дональд Трамп: Я не допущу цифрового доллара. Он даст властям полный контроль над деньгами граждан

Дональд Трамп заявил, что не допустит создания цифрового доллара, если станет президентом США. Он считает, что это приведет к «правительственной тирании» и даст властям абсолютный контроль над финансами американцев.



Трамп против цифровой тирании правительства

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил против выпуска цифрового доллара, заявив, что он хочет «защитить американцев от правительственной тирании», пишет Bloomberg.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка», — заявил Трамп на предвыборном выступлении в Нью-Гэмпшире 17 января 2024 г., — Такая валюта даст федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали».

Обещание Трампа предотвратить появление цифровой валюты, как считает издание, усиливает его популистскую привлекательность.

С аналогичным предвыборным обещанием выступал один из главных соперников Трампа — губернатор Флориды Рон ДеСантис (Ron DeSantis).

Фото: Kandinsky Kandinsky Денежная стратегия Дональда Трампа в представлении нейросети

Вивека Рамасвами (Vivek Ramaswamy), еще один кандидат, который отказался от участия в выборах и поддержал Трампа, тоже был противником цифровой валюты и сторонником массового дерегулирования криптовалютной индустрии.

Дебаты о цифровой валюте в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, как писало издание в октябре 2023 г., изучает возможность введения цифрового доллара (CBDC), но еще не приняла решения и не будет двигаться вперед в этом вопросе без поддержки законодателей и исполнительной власти.

«Изучение как внутренних, так и международных экспериментов может помочь лицам, принимающим решения, понять, как мы можем наилучшим образом поддерживать ответственные инновации, которые гарантируют безопасность и эффективность платежной системы США», — сказал заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр (Michael Barr). Он не назвал сроки принятия решения о том, рекомендовать ли такой шаг.

Предложение о выпуске в США виртуальной валюты центрального банка вызвало значительную оппозицию со стороны консерваторов, которые утверждают, что это позволит федеральному правительству использовать власть для запрета тех или иных покупок.

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Глава ФРС Мишель Боуман (Michelle Bowman) признала, что CBDC может иметь непредвиденные последствия для банковской системы США и вызвать проблемы конфиденциальности.

Сторонники нововведения считают, что цифровая валюта в США может ускорить цифровые транзакции, повысить финансовую доступность и снизить стоимость электронных платежей. Они не отрицают идею контроля и говорят, что CBDC также облегчит обнаружение мошенничества и отмывания денег.

Цифровая валюта в России

В России юридически признаются денежные единицы иностранных государств, выпускаемые в цифровой форме. При этом цифровая валюта должна находиться в обращении и являться законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства.

Закон о внедрении третьей российской формы нацвалюты (цифрового рубля в дополнение к наличным и безналичным рублям) вступил в силу 1 августа 2023 г., как писал CNews. Тестирование операций с реальными цифровыми рублями Банк России начал 15 августа 2023 г. В пилоте приняли участие 13 банков: «Альфа-банк», «ВТБ», «Газпромбанк», и другие.

О своем нежелании пользоваться цифровым рублем, так как не доверяют новому финансовому инструменту, в опросе маркетплейса «Выберу.ру» в марте 2023 г. заявили 28% респондентов.