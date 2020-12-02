Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина

ЦБ о выпуске цифровых денег

Банк России (Центробанк, ЦБ) будет эмитировать цифровой рубль, который войдет в обращение в дополнение к уже существующим наличным и безналичным денежным средствам. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

Цифровой рубль станет одной из так называемых «цифровых валют центральных банков» (ЦВЦБ; Central Bank Digital Currencies, CBDC), запуск которых в настоящее время обсуждается во многих странах мира. При создании платформы цифрового рубля ЦБ предполагает использовать и распределенные реестры, и централизованные технологии. «С точки зрения технологии — это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России. При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами», — добавил он в интервью газете «Известия» 2 декабря 2020 г.

ЦБ будет эмитировать цифровые рубли единолично. Заботкин уточнил, что цифровая валюта будет обязательством ЦБ. «Взаимодействие с участниками финансового рынка при распространении цифрового рубля для граждан и юридических лиц будет зависеть от модели, которая в итоге будет выбрана», — сказал он. При этом виртуальные кошельки не станут анонимными — это не позволит применять их для теневых операций.

Как ожидается, эмитированный Центробанком цифровой рубль будет обращаться дополнительно к наличным и безналичным рублям

Введение цифрового рубля потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. В период разработки проекта Центробанк намерен производить всестороннюю оценку особенностей различных моделей цифрового рубля и технологий его внедрения с точки зрения обеспечения необходимых цифровых свойств для населения и бизнеса, а также требований информационной безопасности.

В октябре 2020 г. ЦБ заявил о начале общественных консультаций с участием представителей финансового рынка для оценки возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. Также регулятор опубликовал доклад, в котором рассказал о преимуществах, возможных рисках, этапах и сроках реализации эмиссии цифрового рубля. Предложения по докладу ожидают в Центробанке до 31 декабря 2020 г.

Цифровой рубль — не аналог криптовалюты

Несколькими днями ранее, 30 ноября 2020 г., Сбербанк предлагал преобразовать все безналичные деньги в цифровые и отказаться от единого реестра. Как пишут «Известия», он фактически призвал сделать цифровой рубль криптовалютой, выпускать которую сможет не только Центробанк, но и другие участники цепочки блокчейн. 1 декабря 2020 г. Сбербанк озвучил планы по запуску собственной виртуальной валюты — «Сберкоина», который должен произойти в 2021 г. после того, как в России вступит в силу 1 января 2021 г. закон о цифровых финансовых активах, регулирующий использование цифровых денег на территории нашей страны.

Заботкин подчеркнул, что использование конкретной технологии при эмиссии ни в коей мере не делает цифровой рубль аналогом криптовалюты. Между ними есть принципиальное отличие. «Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены», — пояснил он. Также зампред ЦБ добавил, что у частных криптовалют нет гаранта, который своим авторитетом и юридическими полномочиями обеспечивает легитимность и надежность их создания и использования. Поэтому ставить знак равенства на основе того, что используются схожие технологии нельзя.

Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, как отмечалось ранее в докладе. Этот код будет храниться на специальном электронном кошельке, а процесс его передачи от пользователя к пользователю будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Кроме того, Заботкин подчеркнул, что цифровая валюта ЦБ может рассматриваться в качестве потенциального средства для международных расчетов.