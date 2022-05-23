Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме

Группа депутатов внесла в Госдуму очередной законопроект о майнинге, в котором предлагается регламентировать выпуск криптовалюты в России. В проекте закона вводится определение майнинга и результатов этой деятельности. Депутаты уверены, что отрасль пора начать контролировать, так как россиянам принадлежат более 12 млн криптовалютных кошельков, в которых лежит около 10 трлн руб.

Майнинг как генерация цифровой валюты

Группа депутатов Государственной думы от партии «Новые люди» внесла в минувшую пятницу очередной законопроект «О майнинге в РФ», документ опубликован на сайте Госдумы. Предыдущую версию документа, которую Антон Ткачев, Владимир Плякин, Григорий Шилкин и Сардана Аксентьева внесли в конце апреля 2022 г., они отозвали.

Нынешним документом предлагается внести изменения в федеральный закон №259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте.

Майнинг авторы законопроекта предлагают определять как «выпуск, генерацию цифровой валюты в РФ». Отмечается, что он связан с использованием объектов российской информационной инфраструктуры: доменных имен и сетевых адресов в российской национальной зоне, информационных систем, технических средств и комплексов программно-аппаратных средств на территории страны.

Новый законопроект «О майнинге в РФ» вводит ответственность для участников «майнинговой деятельности» и облагает их налогами

Вводятся документом также определение «майнинг-пула» — под ним рекомендуют понимать «программно-аппаратное обеспечение для объединения вычислительных мощностей» в целях майнинга цифровой валюты. Оператора майнинга определяют как коммерческую организацию, в том числе с иностранными инвестициями, основной деятельностью которой является добыча цифровой валюты.

Ответственность добытчиков «крипты»

Законопроектом предлагается регулировать генерацию цифровой валюты. Исключение сделано лишь для цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, цифровых валют центральных банков, прав собственности на нематериальные активы, прав на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, выраженные в цифровой или иной электронной форме.

Также перечисляются требования к участникам «майнинговой деятельности». К примеру, отмечено, что физлица вправе заниматься майнингом только после регистрации в качестве ИП или самозанятого — если электроэнергия, которую они потребляют, превышает лимиты установленные Правительством России. Операторов майнинга предложено обложить налогами, «согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах».

Авторы документа намерены снять с операторов майнинга ответственность за «чистоту» источника происхождения средств своих заказчиков – иными словами, они не должны будут проверять своих заказчиков, не отмывают ли они таким образом деньги, полученные преступным путем, и не финансируют ли террористов.

Зачем нужны правки в закон

В пояснительной записке депутаты отмечают, что цель документа — урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в РФ. Авторы документа ссылаются на экспертные оценки, согласно которым граждане России обладают 12 млн криптовалютных кошельков, на которых лежит не менее 10 трлн руб.

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«Кроме того, Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире, — отмечается в документе. — Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов».

Предыдущая версия законопроекта

Прошлую версию законопроекта представители «Новых людей» внесли в Госдуму в апреле 2022 г. Новый вариант отличается от старого тем, что из него исчезли положения о реестре участников майнинга. Реестр операторов и добытчиков криптовалюты предлагалось вести уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

Также исчезла из документа шестая статья об амнистии, которую авторы предлагали ввести на год для майнеров, которые первыми зарегистрируются в реестре. Предлагалось разрешить им не оформлять на таможне оборудование для майнинга, не подавать налоговые декларации по доходам от добычи криптовалюты, не платить налог на добавленную стоимость по операциям майнинга, не соблюдать законодательство о валютном регулировании и валютном контроле и т.д. Все преференции предлагалось предоставить майнерам до вступления в силу федерального закона о майнинге.

Налоги на «цифру»

18 мая 2022 г. Госдума России приняла законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов. Документом предполагается, что компании будут платить 13% налога на прибыль, а иностранные — 15%. Правки вносятся в федеральный закон о цифровых финансовых активах, который вступил в силу с 1 января 2021 г. По закону, Банк России ведет реестр операторов информационных систем, в которых возможен выпуск ЦФА. Вместо термина «криптовалюта» в законе фигурирует «цифровая валюта».

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В то же время власти не перестают спорить о том, будет ли разрешен в стране майнинг криптовалюты. Так, CNews писал, что российские власти планируют до конца весенней сессии 2022 г. признать криптовалюту имуществом и обязать россиян предоставлять в Федеральную налоговую службу отчетность об обороте криптовалюты, если их общая сумма превышает 600 тыс. руб. в год.

При этом Центробанк России такие изменения в Налоговом кодексе не одобряет, предлагая игнорировать все, что связано с криптовалютой. Еще в начале 2022 г. регулятор призывал ввести тотальный мораторий на оборот токенов, чем вызвал обвал курса биткоина. Несогласие с такой позицией высказали сразу несколько министерств: Минфин и Минпромторг. В феврале 2022 г. Минфин подготовил законопроект о криптовалюте и майнинге в частности, а Минпромторг предложил майнить цифровую валюту на российском «железе».