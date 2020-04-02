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Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США

ИТ в госсекторе

Проект «Цифровой доллар» объявил о создании первой консультативной группы, которая поможет продумать практические шаги для создания цифровой валюты Центрального банка США (CBDC).

Партнерство Accenture и фонда «Цифровой доллар» направлено на поощрение исследований и общественного обсуждения потенциальных преимуществ цифровой валюты.

В рамках проекта будут определены варианты CBDC для повышения эффективности денежно-кредитной политики и финансовой стабильности; обеспечения необходимой масштабируемости, безопасности и конфиденциальности розничных, оптовых и международных платежей; а также интеграции с существующими финансовыми инфраструктурами, в том числе связанными с Федеральной резервной системой США.

Accenture — ведущий партнер по технологическим инновациям некоммерческого фонда «Цифровой доллар», который был создан в начале этого года. В состав новой консультативной группы проекта «Цифровой доллар» входят известные бизнесмены, экономисты, бывшие сотрудники регуляторов, технологические и академические эксперты из сфер банковского дела, рынков капитала, международных стандартов и денежно-кредитной политики, а также из организаций по борьбе с отмыванием денег, национальной безопасности, защиты частной жизни и имущественных прав.

Проект возглавляет Дж. Кристофер Джанкарло, ранее председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC); Чарльз Джанкарло, предприниматель, инвестор и исполнительный директор, который в настоящее время является генеральным директором компании Pure Storage и Даниэль Горфин, основатель и генеральный директор компании Gattaca Horizons LLC, адъюнкт-профессор права в Центре права Джорджтаунского университета и бывший главный специалист по инновациям в CFTC.

«Свежие идеи новых членов консультативной группы будут бесценны, так как мы работаем вместе, чтобы помочь сделать доллар более эффективной валютой в условиях активной цифровизации глобальной экономики. Проведение нашей первой официальной виртуальной встречи — невероятно важный шаг для развития проекта», — сказал Крис Джанкарло (Chris Giancarlo).

Следующим этапом проекта станет разработка исследования, в которой будут предложены основные элементы и ценностное предложение цифрового доллара. Выход документа ожидается в ближайшие два месяца.

«Мы считаем, что цифровая валюта Центрального банка станет важным структурным элементом для создания более эффективной и действенной глобальной финансовой системы. Эта впечатляющая группа консультантов поможет нам взять курс на модернизацию наших финансовых систем», — отметил Дэвид Трит, старший управляющий директор компании Accenture, возглавляющий глобальную блокчейн-практику компании.



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