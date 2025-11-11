Цифровое развитие по ГОСТУ

«Сколково» совместно с партнером фонда компанией IBS, приняли непосредственное участие в подготовке национального стандарта ГОСТ Р 72343-2025 «Устойчивое цифровое развитие. Общие положения, методика оценки воздействия продуктов информационно-коммуникационных технологий на устойчивое цифровое развитие», который утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Документ стал первым в России и мире нормативным актом, который формирует общие принципы и критерии устойчивого цифрового развития. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Принятие национального стандарта является важным шагом на пути формирования ответственной цифровой экономики, интеграции принципов устойчивого развития в ИТ-отрасль. Документ устанавливает подходы и методику, позволяющие оценивать, как ИТ-продукты влияют на экологические, социальные и управленческие аспекты устойчивого развития. Он помогает организациям учитывать не только технологическую эффективность, но и стабильность цифровых решений, обеспечивая баланс между инновациями, ответственным потреблением ресурсов и общественным благополучием.

Национальный стандарт по устойчивому цифровому развитию охватывает широкий спектр областей применения, что определило высокую степень его апробации на различных ИТ-продуктах. Документ поддерживает развитие нового направления в области цифровизации, оказывающего долгосрочное влияние на ИТ-сектор и экономику Российской Федерации. К не имеющему международных аналогов документу по стандартизации уже проявлен интерес со стороны национальных органов по стандартизации государств – участников БРИКС.

«Принятие национального стандарта – это систематизация всего опыта развития отечественной ИТ-сферы в единый ориентир, который создаёт платформу для обеспечения доверия между разработчиками, бизнесом, государством и обществом. Внедрение стандарта позволит российским ИТ-компаниям и нашим ИТ-стартапам проводить оценку эффектов от внедрения цифровых технологий у заказчиков. Это особенно важно для проектов с неочевидной экономической эффективностью и значительной социальной составляющей, таких как системы промышленной, экологической и информационной безопасности», — сказал Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково».

Разработка ГОСТ осуществлялась с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», а также национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента № 145 от 28 февраля 2024 г.

В работе над документом под руководством Совета по устойчивому цифровому развитию Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) приняли участие также эксперты Национального Альянса по вопросам устойчивого развития, всероссийские общественные организации, крупнейшие потребители и разработчики ИТ-продуктов. Методическое сопровождение осуществлялось ФГБУ «Российский институт стандартизации».