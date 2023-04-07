Российские разработчики назвали самую востребованную мобильную операционную систему

Операционную систему Android назвали самой востребованной для мобильных устройств 77,4% разработчиков. iOS популярна лишь у 13,4%, а Windows Phone выбрали 9,2% респондентов. Такие результаты показал опрос 1577 разработчиков, проведенный в марте 2023 г. аналитиками платформы All Cups. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Каждый второй разработчик (50,7%) считает мобильную разработку отраслью с высоким потенциалом и думает о создании собственного приложения. Треть опрошенных (34%) только планируют впервые создать мобильное приложение, еще 16,2% уже пишут первый продукт. Каждый шестой (17,8%) отметил, что имеет серьезную экспертизу в сфере мобильной разработки. В портфолио таких респондентов есть несколько созданных продуктов.

Анна Степанова, директор по образовательным проектам и связям с вузами VK, руководитель онлайн-платформы All Cups: «В 2023 г. мобильная разработка остаётся одним из самых востребованных направлений. Многие компании ушли в онлайн, и сегодня одной веб-страницы чаще всего уже недостаточно для того, чтобы уверенно существовать в конкурентной среде, которая явно задаёт тенденцию на мобильные решения. Индустрии нужно больше мобильных разработчиков, поэтому мы проводим на платформе All Cups от VK ИТ-чемпионаты, чтобы специалисты могли получить не только полезный опыт, но и знакомства а, возможно, и работу мечты».

Среди тех, кто разрабатывал приложения, 47,4% опрошенных отметили, что сам процесс занимал у них от двух до трех месяцев. Каждый четвертый (25,2%) работал над приложением от трех до шести месяцев.

Абсолютное большинство респондентов (65,6%) заявили о том, что пробовали искать инвестора. Среди них 35% не смогли успешно справиться с этой задачей, а 30,6% продолжают находиться в активном поиске. Более половины опрошенных (56,6%) готовы инвестировать в собственное приложение. 62,2% отмечают, что готовы потратить до 200 тыс. руб. на свой стартап.

Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub: «Фонд “Сколково” всегда активно поддерживал ИТ-контесты. Участники исследования подтверждают, что испытывают проблемы с поиском инвесторов, а ИТ-хакатоны и чемпионаты как раз являются отличной возможностью получить не только важнейший опыт, но и первые инвестиции на создание мобильных приложений. Такие мероприятия позитивно сказываются на развитии отрасли еще и потому, что они крайне эффективны в задаче выявления новых талантов. Разработчикам необходимо постоянно развиваться как в рамках крупных компаний, так и в собственных стартапах. В этом случае мы увидим колоссальный рост рынка мобильной разработки».

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Большинство респондентов (51,8%) отметили, что ощущают конкуренцию на рынке мобильной разработки. 39,5% сообщили, что хотели бы видеть на рынке больше ИТ-чемпионатов, хакатонов, контестов в отрасли по данной теме. Каждый пятый (22%) готов принимать участие в ИТ-соревнованиях ради грантов на разработку собственного приложения, получения предложения на хорошую вакансию (28,5%), а также денег на личные нужды (35,6%).

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

All Cups — технологическая платформа VK для проведения онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад. All Cups организовала более 50 состязаний, в которых приняли участие свыше 300 тыс. человек из 130 стран. Провести чемпионат на платформе может любая компания — от стартапа до корпорации.