Российские разработчики назвали обучение языкам программирования главным фактором карьерного роста

Большинство ИТ-специалистов уверены, что постоянное обучение языкам программирования прямо способствует их профессиональным успехам. 83% из них считают, что для продвижения по карьерной лестнице необходимо в первую очередь заниматься углубленным изучением языков программирования. Такие результаты показал опрос 1243 разработчиков, проведенный аналитиками платформы All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One в рамках чемпионата «IT_ONE Cup. Базы данных».

44% опрошенных верят, что уже до конца года их ждет повышение, при этом 21% ожидают рост заработной платы, 15% надеются совместить повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице, остальные рассчитывают главным образом на новую должность в компании (без динамики в денежном выражении).

По мнению респондентов, на перспективы продвижения внутри компании не влияет количество задач, выполненных на работе. Только четверть специалистов, заинтересованных в карьерном росте (23%) берут на себя больше задач и увеличивают уровень ответственности.

Абсолютное большинство разработчиков (83%) стараются главным образом углублять знания языков программирования, поскольку верят, что именно это станет преимуществом перед другими претендентами на повышение. 9% специалистов для получения повышения на работе также изучают менеджмент и управление командой, в числе других карьерных драйверов были названы изучение иностранных языков и новых технологий (ИИ, no-code и др.).

Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub: «Свыше 80% участников нашего опроса убеждены что ИТ-специалистам важно постоянно развиваться и следить за обновлениями в индустрии. Но чтобы реально улучшить свое положение на рынке труда за счет полученных знаний разработчикам крайне важно эффективно подтверждать свои рабочие навыки, на практике доказывая умение решать нетривиальные задачи. В этом плане отличный карьерный импульс дают ИТ-соревнования. Чемпионат “Сколково” и IT_One дает возможность продемонстрировать не только уровень подготовки участников, но и скорость принятия решений, а также способность анализировать ситуацию в моменты высокой загруженности – то, что ценят большинство работодателей».

В ТОП-3 приоритетных языков программирования вошли Python (36%), Java (35%) и SQL (19%) несмотря на то, что последний считается крайне узкоспециализированным. В рейтинге задач, для которых специалисты используют SQL лидируют работа с данными (29%), написание скриптов для выгрузки из баз (20%) и составление отчетов (17%). При этом более трети опрошенных (37%) заявили, что у них достаточный уровень этого языка программирования. Пятая часть разработчиков (21%) считают себя уверенными специалистами с хорошей базой знаний в области SQL. 24% заявили, что плохо изучили SQL и собираются подтянуть его уровень, а 18% даже не планируют к нему приступать.

Ирина Сокольская, HR-директор компании IT_One: «Карьеру в ИТ сложно представить без постоянного обучения. Поэтому большинство специалистов оправданно совершенствуют знания языков программирования и развивают другие важные хард-скиллы. В рамках чемпионата “IT_ONE Cup. Базы данных” нам предстоит выявить сильнейших SQL-разработчиков, которые не только непрерывно изучают новое и улучшают свои профессиональные навыки, но и способны быстро находить информацию и принимать нестандартные решения в непростых рабочих ситуациях».