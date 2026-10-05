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Индексная книга (каталог) CNews*
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А3 Платежный сервис

А3 - Платежный сервис

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.10.2026 Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику 1
01.11.2023 Резидент «Сколково» запустил сервис для оплаты услуг ЖКХ по адресу 1
17.12.2020 Портал госуслуг Московской области запустил сервис оплаты услуг ЖКХ 1
16.02.2012 На конкурса LG победила программа электронных платежей через телевизор 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

А3 и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3746 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 112 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7581 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7423 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6441 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1687 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23187 1
Оповещение и уведомление - Notification 6129 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1417 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23812 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5350 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
А3_Household 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6393 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 1
Новиков Павел 113 1
Абашин Андрей 1 1
Кадыров Тагир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4010 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5555 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10989 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6229 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6628 1
РАН - Российская академия наук 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
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