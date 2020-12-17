Портал госуслуг Московской области запустил сервис оплаты услуг ЖКХ

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области интегрировал платежный сервис «А3» для передачи показаний счетчиков и оплаты за услуги ЖКХ в одном окне. На данный момент на портале доступна оплата услуг ЖКХ у 25 поставщиков, включая крупнейших поставщиков в Московской области – «МособлЕИРЦ» и «Мосэнергосбыт». Услуга доступна для 6,5 млн пользователей, имеющих аккаунт на сайте «Госуслуги Московской области».

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо перейти в личный кабинет на сайте госуслуг МО, кликнуть на блок «Дом и ЖКХ» и выбрать услугу «Оплата ЖКХ». В появившемся окне выбрать поставщика услуг и указать номер лицевого счета. Платежная система «А3» в режиме одного окна подгрузит всю необходимую информацию по расчетам пользователя за текущий месяц, а также, если имеется, информацию о задолженности. В этом же окне пользователь сможет передать текущие показания счетчиков.

«Запуск проекта по оплате услуг ЖКХ на портале «Госуслуги в Московской области» – это первый этап нашего сотрудничества. В будущем планируется развитие дополнительных профильных сервисов от «А3» для удобства пользователей. Также планируется интегрировать систему «А3» для оплаты других платежей, например, штрафов ГИБДД, налогов для физических лиц и тд», – сказал Андрей Абашин, генеральный директор платежного сервиса «А3».