CraftTalk стала партнером Орловского государственного университета

Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», стал официальным партнером Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Компания работает с Кафедрой информационных систем и цифровых технологий вуза.

«Уже несколько лет CraftTalk взаимодействует с Орловским государственным университетом. Мы привлекаем студентов на практику и стажировки, и при удачном прохождении, затем берем в команду своего центра разработки в Орле. Теперь мы еще более глубоко включимся в работу Кафедры информационных систем и цифровых технологий вуза. Так, наши специалисты будут участвовать в работе экзаменационной комиссии при защите дипломных работ выпускников, что позволит нам делать карьерные предложения наиболее перспективным молодым специалистам, а им сразу после выпуска получать возможность работать в компании – резиденте “Сколково” и при этом оставаться в родном городе», – сказал Михаил Харитонов, директор по развитию компании CraftTalk.

«Мы самым внимательным образом относимся к построению карьерного трека наших студентов. Нам важно, что ребята будут заниматься инновационными технологиями и принимать участие в проектах не только для местных, но и федеральных компаний. Все это может предложить наш партнер – CraftTalk. Кроме того, ребята попадут в сплоченный коллектив, где многие из сотрудников – это наши выпускники, что также служит гарантией успешного развития на первом месте работы», – сказал Денис Рыженьков, и.о. зав. кафедрой информационных систем и цифровых технологий ОГУ.

CraftTalk – это компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, которая работает в веб-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями CraftTalk построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Платформу CraftTalk внедрили контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них — «Магнит», ПСБ, Neovox, КЦ «Фронт лайн», «Почта России», Московская биржа, «Ингострах», Белагропромбанк.