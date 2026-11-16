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Ньюлэнд технолоджи Newland technology
NEWLAND technology работает в сфере информационных технологий. Является разработчиком, производителем, системным интегратором программного обеспечения и оборудования для Интернета вещей, систем удаленного мониторинга и управления инженерной инфраструктурой объектов, решений для автоматизации бизнес-процессов.
СОБЫТИЯ
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Ньюлэнд технолоджи и организации, системы, технологии, персоны:
|CraftTalk - Крафт-Толк 83 2
|TCL Communication Technology 14 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
|TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 322 1
|Telegram Group 3056 1
|Белагропромбанк 24 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 2
|Rakuten Viber 672 1
|Apple iOS 8692 1
|Макаров Юрий 2 1
|Игнатов Никита 1 1
|Харитонов Михаил 4 1
|Тимофеева Марина 1 1
|Баркунова Адель 1 1
|Гучек Наталья 1 1
|Беларусь - Белоруссия 6401 3
|Россия - РФ - Российская федерация 169908 1
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