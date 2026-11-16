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Ньюлэнд технолоджи Newland technology

Ньюлэнд технолоджи - Newland technology

NEWLAND technology  работает в сфере информационных технологий. Является разработчиком, производителем, системным интегратором программного обеспечения и оборудования для Интернета вещей, систем удаленного мониторинга и управления инженерной инфраструктурой объектов, решений для автоматизации бизнес-процессов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2026 НТЦ АРГУС и «Ньюлэнд технолоджи» объявили о стратегическом партнерстве в Белоруссии 1
16.08.2022 Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk 2
10.08.2022 Чат-бот от CraftTalk внедрен в крупнейшем интернет-магазине питания и потребительских товаров Белоруссии 2
25.12.2006 Мобильные телефоны Alcatel выходят на белорусский рынок 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Ньюлэнд технолоджи и организации, системы, технологии, персоны:

CraftTalk - Крафт-Толк 83 2
TCL Communication Technology 14 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 322 1
Telegram Group 3056 1
Белагропромбанк 24 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30043 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12031 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1339 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2919 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7678 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4592 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2915 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37209 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 971 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24767 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6185 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13261 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26771 1
Маршрутизация - Routing 644 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 8004 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25023 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3445 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13913 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5599 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
Rakuten Viber 672 1
Apple iOS 8692 1
Макаров Юрий 2 1
Игнатов Никита 1 1
Харитонов Михаил 4 1
Тимофеева Марина 1 1
Баркунова Адель 1 1
Гучек Наталья 1 1
Беларусь - Белоруссия 6401 3
Россия - РФ - Российская федерация 169908 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27878 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34609 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8027 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54534 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1367 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
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