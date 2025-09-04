Компания «Металлоинвест» провела цифровизацию связи с «Труконф»

Компания «Металлоинвест», производитель железорудной продукции, построила собственную сеть для цифрового общения в системе TrueConf Enterprise, к которой подключили около 8 тыс. рабочих мест. С помощью цифровизации она намерена улучшить синхронизацию производственных процессов, логистики и управления ресурсами между своими производственными площадками, сервисными компаниями и офисами в различных регионах.

«Металлоинвест» — компания с масштабными производственными активами, расположенными в разных частях страны. Организация объединяет более 30 тыс. сотрудников, которые ежедневно решают задачи, связанные с добычей полезных ископаемых, их переработкой и поставками продукции потребителям.

Ранее горно-металлургический гигант использовал Microsoft Skype for Business и Zoom, однако для повышения качества корпоративного общения, числа проводимых онлайн-встреч между сотрудниками компании, переноса диалогов в защищённый мессенджер и укрепления цифрового суверенитета, было принято решение о создании закрытого облака, принадлежащего «Металлоинвесту».

В качестве основной платформы была выбрана система объединённых коммуникаций TrueConf Enterprise, которую ИТ-специалисты «‎Металлоинвеста» развернули на собственном серверном оборудовании, что обеспечивает обработку и хранение всех данных в ЦОДе компании и исключает их передачу на сторонние сервера. Система работает на проприетарном протоколе связи и полностью контролируется «Металлоинвестом». Таким образом компания укрепила цифровой суверенитет, а за счёт резервирования всех основных модулей системы обеспечила доступность сервиса ВКС и мессенджера для сотрудников 24/7 независимо от внешних факторов.

Решение о переходе на решение «Труконф» было принято после детального анализа рынка видеоконференцсвязи. Инженеры «Металлоинвеста» опирались на гарантию безопасности данных, масштабируемости, отказоустойчивости, интеграции и с ИТ-службами и парком приобретенного ранее оборудования, в том числе ВКС-терминалами Cisco, а также стабильным обновлением ПО.

«Металлоинвест» проводит как индивидуальные встречи, так и масштабные конференции с участием сотен сотрудников различных уровней и направлений. Бесперебойная система коммуникаций используется для оперативного обсуждения стратегических решений, координации действий между отделами и производственными площадками, совещаний с топ-менеджментом и онлайн-встреч комитетов.

Для быстрого подключения рабочих мест и личных устройств сотрудников к облаку, TrueConf Enterprise была интегрирована с доменной службой «Металлоинвеста».

Сотрудники компании могут использовать мессенджер и участвовать в рабочих онлайн-встречах в едином приложении на своих ПК, ноутбуках и мобильных устройствах. Это позволяет оперативно совещаться и принимать решения по производству, быстро реагировать на внештатные ситуации и обучать молодых специалистов.

Проведя цифровизацию рабочего общения, «Металлоинвест» повысил качество и доступность цифровых коммуникаций внутри компании, позволив сотрудникам быстрее принимать решения и эффективнее взаимодействовать друг с другом. TrueConf Enterprise стала основным инструментом для коммуникаций сотрудников по ВКС, общения в чатах, а также для обмена документами и файлами в мессенджере.

К сети коммуникаций подключили более 8 тыс. пользователей, а ежемесячно на платформе проводится около двух тысяч корпоративных совещаний и конференций. Более 800 тыс. сообщений сотрудники «Металлоинвеста» отправляют ежемесячно через мессенджер «Труконф».

Благодаря удобству управления конференциями сотрудники могут оперативно организовывать встречи с коллегами из разных регионов, минимизируя затраты времени и средств на командировки.