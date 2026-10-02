Индексная книга (каталог) CNews*
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Мотивационные решения Looky
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 23
Мотивационные решения и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
|Ермошина Анастасия 2 2
|Кайгородова Оксана 118 2
|Дроздов Владимир 46 1
|Тусида Светлана 1 1
|Кельчин Геннадий 1 1
|Каленюк Ульяна 1 1
|Санникова Татьяна 1 1
|Каменева Надежда 1 1
|Мишустин Михаил 805 1
|Дуров Павел 329 1
|Горелкин Антон 119 1
|Даванков Владислав 15 1
|Демин Александр 12 1
|Ларина Екатерина 13 1
|Яковлев Егор 19 1
|Тарасенко Сергей 24 1
|Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
|Левитан Юрий 7 1
|Коновалов Артём 3 1
|Дорошова Жанна 44 1
|Forbes - Форбс 1032 2
|Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 30 1
|Руниверсалис - Runiversalis 7 1
|Wikipedia - Википедия 662 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 1
|Ведомости 1552 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2523 1
|Nature 835 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 3
|AdIndex 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.