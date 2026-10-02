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Мотивационные решения Looky

Мотивационные решения - Looky

СОБЫТИЯ

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02.10.2026 В российской соцсети Looky появились возможности продвижения для брендов 1
03.09.2026 Страна в едином порыве. Россияне массово создают суверенные заменители нацмессенджера «Макс» 1
11.08.2026 Нацмессенджеру бросили вызов. Российский «убийца» Instagram* готовит замену «Максу» и Telegram 1
28.07.2026 Минцифры сообщило о выходе российских социальных сетей на новый этап развития 1
01.07.2026 Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте» 2
11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
29.01.2025 МТС Live представили новую ИИ-технологию по мотивам мюзикла «Последняя сказка» 1
26.11.2024 МТС: югорчан познакомят с героями сказок Севера в дополненной реальности 1
22.11.2024 МТС познакомит пермяков с ожившими героями сказок народов Севера 1
21.11.2024 МТС оживила героев сказок коренных народов Севера 1
27.09.2024 МТС издала этнокомиксы в стиле манги «Ожившие легенды Бурятии» 1
26.12.2023 Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы 1
25.12.2023 Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях 1
15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* 1
22.05.2023 В соцсети Looky появилось сразу несколько новых функций: теперь можно скрыть свои подписки, отбелить зубы и поделиться геолокацией 1
11.04.2023 Российский «убийца» Instagram* привлек 300 миллионов 2
06.12.2022 В России запустили новую социальную сеть LOOKY 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
13.12.2013 Интерактивный телегид Looky стал доступен на Windows Phone 2
23.05.2013 NeoSphere представил бесплатное мобильное приложение «второго экрана» для iOS и Android 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Мотивационные решения и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 8
Meta Platforms - Facebook 4640 7
Telegram Group 3042 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 6
Apple Inc 13343 4
Epicstars - Эпикстарс 6 3
X Corp - Twitter 2945 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 466 3
Ростелеком 11098 2
Yandex - Яндекс 9454 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 2
Google LLC 12847 2
CS Development LLC - КС Девелопмент 1 1
BeSeed - БИСИД 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3402 1
МегаФон 11062 1
SAP SE 5635 1
Microsoft Corporation 25917 1
Huawei 4742 1
Oracle Corporation 7126 1
Новые облачные технологии (НОТ) 494 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
Blink 60 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 1
Platforma - Платформа больших данных - ПБД 66 1
Т1 Иннотех 215 1
Meta Platforms 188 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1422 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 3
Microsoft - LinkedIn 710 2
Россети Ленэнерго 1699 2
WildJam - Вайлд Джем 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 1
Газпром ПАО 1499 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
Газпром нефть 752 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 346 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 188 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 26 1
Яндекс - Бери Заряд! 36 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1865 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12013 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5210 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1548 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3294 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9733 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7621 4
Data monetization - Монетизация данных 2022 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5468 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 2
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 363 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 868 1
Видеоредактор - Video Editor 124 1
Соцсеть - Сторис 93 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5389 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1680 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9454 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1935 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1121 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 483 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3447 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2908 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13177 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3692 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 936 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 5
Apple - App Store 3159 5
Google Android 15414 4
Apple iOS 8679 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 62 4
Россграм - Rossgram 6 3
ByteDance - TikTok 367 3
VK - Яндекс.Дзен 272 3
Rakuten Viber 672 2
Microsoft Windows 17086 2
Discord 191 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 896 2
Huawei AppGallery 362 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 177 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 119 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1069 2
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 205 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 306 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 162 1
FreePik 1911 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 78 1
Sunlight Play 2 1
Яндекс Ритм 12 1
МТС - Ожившие легенды Прикамья 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Chat 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 3024 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 1
Apple macOS 2487 1
Microsoft Teams - MS Teams 677 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 72 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1399 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Apple Music 128 1
Google YouTube Music 46 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
Ермошина Анастасия 2 2
Кайгородова Оксана 118 2
Дроздов Владимир 46 1
Тусида Светлана 1 1
Кельчин Геннадий 1 1
Каленюк Ульяна 1 1
Санникова Татьяна 1 1
Каменева Надежда 1 1
Мишустин Михаил 805 1
Дуров Павел 329 1
Горелкин Антон 119 1
Даванков Владислав 15 1
Демин Александр 12 1
Ларина Екатерина 13 1
Яковлев Егор 19 1
Тарасенко Сергей 24 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Левитан Юрий 7 1
Коновалов Артём 3 1
Дорошова Жанна 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 3
Россия - УФО - Тюменская область 1402 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1090 3
Россия - Крайний Север 362 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1860 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 40 1
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 32 1
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 29 1
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 31 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 43 1
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 29 1
Казахстан - Республика 6159 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
Южная Корея - Республика 7134 1
Беларусь - Белоруссия 6391 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Израиль 2879 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1832 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 851 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 437 1
Турция - Турецкая республика 2659 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1733 1
Грузия 1343 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 938 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1689 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1397 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 754 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 764 1
Грузия - Тбилиси 106 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 60 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5540 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 50 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 71 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 771 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11811 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5893 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11040 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1732 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 666 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1593 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4697 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 321 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 1
Всероссийская перепись населения 292 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 181 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 298 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 197 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 1
Английский язык 7097 1
Blacklist - Чёрный список 727 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7786 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 533 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1391 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 886 1
Forbes - Форбс 1032 2
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 30 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
Wikipedia - Википедия 662 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 1
Ведомости 1552 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2523 1
Nature 835 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 203 3
AdIndex 16 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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