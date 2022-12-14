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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка перешла на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка перевела внутренние коммуникации, а также удаленные заседания с региональными подразделениями на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Новая платформа видеоконференцсвязи, развёрнутая специалистами ведомства, работает на защищённом протоколе связи и исключает риски блокировок и недоступности служб ВКС.

Один из критически важных и неотъемлемых этапов цифровизации рабочих процессов федеральных органов власти — внедрение качественных и надежных ИТ-решений, которые гарантируют работоспособность на территории страны и не зависят от технологий зарубежных компаний. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка столкнулась с необходимостью перевода рабочих процессов и коммуникаций между сотрудниками центрального аппарата и территориальных органов в гибридный формат, при этом важным условием перехода было сохранение эффективности и непрерывности работы ведомства.

Функционально внедряемая система должна была поддерживать проведение большого числа бесперебойных видеоконференций и звонков в параллельном режиме с учетом подключения переговорных комнат, рабочих мест, SIP-телефонии, а также личных устройств сотрудников.

По результатам конкурсного отбора в качестве центрального элемента ВКС-инфраструктуры в ИТ-управлении службы была развернута TrueConf Enterpriseроссийская система видеосвязи и удалённой работы, которая позволила сотрудникам Росалкогольрегулирования запустить собственное автономное «облако видеоконференцсвязи» и объединить в единую ВКС-сеть сотрудников службы по всей стране.

Проведя развертывание собственной ВКС-платформы специалисты Службы обеспечили защиту внутренних и межведомственных коммуникаций, в том числе в гибридном режиме, от несанкционированного доступа и блокировок со стороны зарубежных ИТ-провайдеров и разработчиков. Полный административный контроль над платформой TrueConf Enterprise осуществляют эксперты Росалкогольрегулирования, а медиаданные во время онлайн-встреч обрабатываются и хранятся в защищенной инфраструктуре службы и не передаются за пределы страны.

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Новая ВКС-сеть позволяет проводить более 100 внутренних заседаний и онлайн-встреч с региональными подразделениями ежемесячно, при этом сотрудники могут присоединяться к конференциям вне зависимости от местоположения, со стабильной связью даже при слабом интернет-соединении.

Для участия в видеосовещаниях и онлайн-встречах сотрудники ведомства также используют личные устройства с установленными приложениями TrueConf для ОС Android и iOS, что обеспечивает возможность принимать полноценное участие в видеовстречах с помощью персональных гаджетов и без необходимости в рабочих ноутбуках и переговорных помещениях.

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