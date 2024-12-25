Разделы

Бизнес
|

VAS Experts вступил в Ассоциацию документальной электросвязи

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts стал членом Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ). Компания сможет участвовать в выработке предложений от имени АДЭ, деятельности комитетов и рабочих групп, работе конференций. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Также VAS Experts теперь доступно проведение сертификационных испытаний по обязательной и добровольной системам, целевая подготовка студентов и аспирантов на базовой кафедре АДЭ в МТУСИ.

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку
Техника

«VAS Experts стал частью большой организации, стремящейся реализовать потребности граждан, бизнеса и органов государственной власти в инфокоммуникационных технологиях и технологиях информационной безопасности. Это большой шаг вперед для компании. Теперь, с помощью АДЭ, VAS Experts сможет динамично развивать свои продукты на российском рынке», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» образовано в соответствии с распоряжением Правительства России в 2000 г. На сегодняшний день в АДЭ состоят 57 организаций, среди которых телеком-операторы, государственные ведомства, образовательные учреждения, НИИ, операторы спутниковой связи и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще