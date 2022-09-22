Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

НТЦ ИТ РОСА стал членом «Ассоциации документальной электросвязи»

Компания развивает и использует собственный, полностью российский репозиторий программных пакетов и библиотек для создания линейки операционных систем РОСА «ХРОМ». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) включает государственные и частные организации, работающие в сфере ИКТ, а также оказывающие услуги в сфере обеспечения доверия и безопасности при использовании ИКТ, разрабатывает стратегии и направления развития ИКТ-инфраструктуры, готовит предложения о совершенствовании нормативной и правовой базы, распространяет информацию о выполняемых и планируемых в этой области проектах.

«С момента основания “Ассоциация документальной электросвязи” оказывает существенное влияние на развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий в России, – сказал генеральный директор ООО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий. – В планах НТЦ ИТ РОСА, как члена ассоциации, провести совместно с АДЭ и по ее методике проверку нашего собственного репозитория программных пакетов и библиотек, находящегося в юрисдикции и на территории России и используемого для создания линейки операционных систем РОСА “ХРОМ”. И подтвердить соответствие нашего репозитория критериям технологической независимости и возможности использования программных продуктов, созданных на его основе».

***

Международный салон изобретателей: станет ли Новосибирск новым центром притяжения инноваторов?
Инновации для промышленности

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона»

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

Китай готовит суперсовременного «убийцу» видеокарт Nvidia и AMD. Ждать осталось недолго

Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября