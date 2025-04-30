Студенты РГУ имени И.М. Губкина получили сертификаты «Р7-Офис»

Студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошли практический курс «Р7-Офис. Корпоративный сервер 2024» в рамках работы кружка «Сети и операционные системы». По итогам обучения первые участники успешно завершили программу и получили сертификаты от «Р7-Офис» — российского разработчика офисного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Курс включал семь практических работ, в ходе которых студенты развернули полноценную инфраструктуру «Р7-Офис. Корпоративный сервер» с настройкой пользователей, бизнес-процессов и систем мониторинга.

В 2025–2026 учебном году данный практикум войдет в программу одной из дисциплин кафедры Безопасности информационных технологий. В университете работают два сертифицированных инструктора, готовых помочь в освоении технологии.

Обучение по использованию решений «Р7-Офис» также проводится в авторизованных учебных центрах компании. По окончании курсов слушатели получают официальные сертификаты.