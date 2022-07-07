Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям

Российским ИТ-компаниям, годовая выручка которых составляет от 1 млрд до 25 млрд руб. могут упростить выход на биржу. Господдержку им предложили оказать Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и Ассоциация разработчиков ПО «Руссофт».

Виды поддержки – льготы и гранты

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и Ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» выступили с инициативой облегчить ИТ-компаниям выход на биржу за счет государственной поддержки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента «Руссофта» Валентина Макарова и главы Совета по инвестициям и биржам при АПКИТ и «Руссофте» Геннадий Марголит. Инициативу уже направили в Министерство цифрового развития России и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Идея в том, чтобы государство компенсировало ИТ-компаниям издержки на подготовку к первичному публичному размещению акций компании на «Рынке инноваций и инвестиций» Мосбиржи или «СПБ новая экономика» СПБ биржи. Возмещать издержки предполагается с помощью грантов. Также предлагается продлить налоговые льготы на прирост капитала для инвестора – чтобы спустя год покупки он мог продать их с нулевой налоговой ставкой.

«Законодательно льгота существует, но срок ее действия закончился, мы предлагаем ее продлить», – объяснил Геннадий Марголит.

Кроме того, негосударственным пенсионным фондам могут разрешить покупать акции публичных технологических компаний в ходе IPO.

Кого коснется

Воспользоваться господдержкой смогут ИТ-организации, годовая выручка которых начинается с 1 млрд и достигает 25 млрд руб. Также они должны находиться в реестре Минцифры или в ассоциациях «Руссофт», АПКИТ и «Отечественный софт».

«Выход высокотехнологичных компаний на публичный рынок дает им не только деньги, но и рычаг для слияний и поглощений, опционы для удержания и мотивации персонала, – отметил Марголит, добавив, что государство может создать благоприятный режим и ускорить этот процесс.

Способы вывести ИТ-компании на биржу начали обсуждать в апреле 2022 года

В Минцифры уточнили, что предложения «в проработке». При этом меры стимуляции ИТ-компаний выходить на биржу начали обсуждать еще в апреле 2022 г.. Глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с представителями рынка заявил, что ведомство с Банком России прорабатывает упрощение выхода компаний на Московскую биржу для привлечения капитала.

Подводные камни

Среди главных проблем для выхода ИТ-компаний на биржу эксперты рынка называют слишком дорогую процедуру, трудности в поиске инвесторов и сложную публичную отчетность, для ведения которой нужно увеличить число сотрудников. Такое мнение «Ведомостям» высказал руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров.

«Кроме того, налоговые льготы вряд ли станут весомым драйвером для привлечения частных инвесторов в маленькие незнакомые и непрозрачные компании, а участие НПФ в таких инвестициях маловероятно, так как это не соответствует риск-профилю такого института в принципе», – объяснил Комаров.

С таким мнением по поводу негосударственных пенсионных фондов согласилась гендиректор «ВТБ пенсионный фонд» Лариса Горчаковская, отметившая, что НПЦ консервативны в своих инвестициях, а участие в IPO чревато убытками вплоть до банкротств.

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Скепсис по поводу инвесторов высказал также аналитик Группы «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, большинство российских ИТ-компаний малоизвестны и не заинтересованы в выплате дивидентов, которых ждут инвесторы. Позволить же себе такой формат могут только компании по информационной безопасности, продукты и услуги которых в последние месяцы приобрели бешеную популярность. Так, Positive Technologies не так давно провела IPO и заплатила дивиденды».

В конце марта 2022 г. CNews писал о том, что Positive Technologies вошла в тройку лидеров по уровню роста стоимости акций: за два дня они прибавили в цене на 96%. В апреле 2022 г. чистая прибыль Positive Technologies в конце 2021 г. увеличилась на 27% и составила 1,9 млрд руб. Половину суммы компания собиралась выплатить 21 тыс. акционерам.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам Group-IB Анастасия Комиссарова заметила, что предложенный пакет мер вряд ли серьезно мотивирует ИТ-компании выходить на биржу.

«Мотивацией к такому шагу должен быть уровень зрелости компании, ее готовность нести ответственность перед инвесторами и стратегия развития, а никак не стоимость подготовки», – подчеркнула эксперт, добавив, что в таком случае на рынок могут попасть низколиквидные ценные бумаги с высокими рисками.

Миллиардникам мало льгот

В июне 2022 г. стало известно, что представители крупного ИТ-бизнеса с миллиардными доходами выступили с просьбой к Минцифры допустить их до льгот, которые им пока не положены.

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Среди них операторы связи «Вымпелком», группа «Тинькофф», ритейлер Ozon, доска объявлений «Авито», сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter, портал недвижимости «Циан», многие из которых прошли IPO и работают с иностранными акционерами. К примеру, очень успешным оказалось IPO Ozon на американской бирже в 2020 г., когда инвесторы приобрели 42,45 млн ее ценных бумаг.

Представители Минцифры пока не дали однозначный ответ на обращение «миллиардников», мечтающих пользоваться всеми льготами наравне с маленькими фирмами по разработке ПО.