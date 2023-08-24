Систему теплоснабжения Воронежа оснастят искусственным интеллектом

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») приступило ко второму этапу комплексной трансформации теплоснабжения с использованием собственного программного решения в Воронеже. Результатом создания цифровизированной системы учета тепловой энергии станет повышение прозрачности услуг, эффективности работы энергетического и теплосетевого комплекса, сокращение потерь и нештатных ситуаций и аварийности. В рамках развития проекта систему дооснастят дополнительными датчиками как у потребителя, так и на объектах центральных тепловых пунктов, развернут дополнительные программные модули для построение цифрового двойника предприятия. Работы по второму этапу будут завершены до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители РИР.

ПК «Цифровое теплоснабжение» предназначено для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий. На первом этапе проекта в филиале АО «Квадра» Воронежская генерация была создана цифровая база данных по объектам теплопотребления, запущен модуль «Центральная панель».

В рамках развития проекта проведен аудит систем и разработана необходимая документация. Проектная команда приступила к построению цифрового двойника предприятия, в том числе с внедрением в 2023 г, модулей «Анализ режимов» и «Топливно-энергетические балансы». Они будут выступать не только как учетная система, позволяющая фиксировать и отображать показания приборов учета тепла, но и как система анализа накопленных данных с применением элементов искусственного интеллекта по выявлению аномалий в потреблении, отклонений от штатного температурного, гидравлического режима и др.

Разворачиваемые модули позволят строить нормативные и фактически балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери. Также система самостоятельно выявит отклонения различных показателей от нормативных или средних значений и оперативно просигнализирует о них специалистам. Это поможет предотвращать нештатные ситуации, оперативно выявлять потери, а также позитивно влиять на экономику предприятия.

Для того, чтобы полностью сводить баланс котельной в зоне реализации проекта в рамках второго этапа будет поставлено, смонтировано, интегрировано полевое оборудование. «Таким образом будет обеспечена полная прозрачность в качестве предоставления услуги потребителю. Важно, что будет предоставлена возможность отслеживать аномалии, а работник ресурсоснабжающей организации будет видеть данные как на ладони. Кроме того, необходимые параметры может отслеживать и сам житель, и сотрудники администрации», - отметил руководитель управления цифровизации производства РИР Алексей Цыплов.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России.

Программно-аппаратный комплекс «Цифровое теплоснабжение» – это полностью импортонезависимое решение, направленное на повышение эффективности производственной деятельности предприятий сферы теплоэнергетики и теплоснабжения. Он предназначен для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий. Результат достигается за счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и анализа производственных и технологических показателей. Решение может быть внедрено как комплексно, так и модульно, для автоматизации отдельных бизнес-процессов предприятия: сбыта, ремонтных работ, транспорта, охраны труда и пр.