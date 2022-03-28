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«Росатом» анонсировал новый цифровой продукт

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») анонсировала новый цифровой продукт для энергетики и ЖКХ. Алексей Голубев, генеральный директор компании «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в РИР) отметил, что компания готовится к выводу на рынок продукта «Цифровое теплоснабжение». По его словам, сейчас идет финальная доработка базовых программных модулей. В скором времени компания сможет представить его потенциальным клиентам.

«РИР уже давно ведет свою деятельность во многих городах и обеспечивает их жизнедеятельность. Мы разрабатываем и развиваем решения как самостоятельно, так и в партнерстве с другими участниками рынка. Они предназначены для городского и регионального управления, ЖКХ, транспортной сферы, промышленности и других секторов экономики. В каждом из них мы видим смысл и делаем так, чтобы наступила та самая «смартизация», а наш цифровой продукт стал еще более умным, более дружелюбным для человека и позволял экономить ресурсы и время», – сказал Голубев.

Евгений Дук, куратор ведомственного проекта «Умный город», Минстрой России, выступлении отметил в том числе важную роль РИР в развитии «Умных городов»: «Про «Росатом» можно сказать только то, что они ведут настолько активную деятельность, что отдельные их проекты в этой теме выделить сложно. Коллеги в целом проделали и продолжают делать очень большой фронт работы в развитии «Умных городов».

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