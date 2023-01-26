«Русатом инфраструктурные решения» и администрация Воронежа реализовали пилотный проект цифровизации теплоснабжения

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») сообщила о завершении первого этапа цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства на территории Воронежа с применением собственного программного комплекса «Цифровое теплоснабжение». В результате пилотного проекта создана цифровая база данных по объектам теплопотребления, автоматизирован процесс корректировки режимов теплопотребления в одном из микрорайонов Воронежа, появилась возможность контроля и оценки качества очного обслуживания клиентов в режиме онлайн. В дальнейшем результаты планируется тиражировать на другие районы города.

Проект цифровизации осуществляется по нескольким направлениям. В частности, для более эффективного контроля за подготовкой зданий к отопительному сезону сформированы цифровые паспорта теплопринимающих установок (ТПУ) в многоквартирных домах и социальных объектах. Специалисты провели техническое обследование состояния 60 ТПУ, выдали необходимые предписания с занесением данных в электронную базу, доступ к которой есть в РСО и администрации города. В результате вместо бумажных архивов все данные хранятся в цифровом формате с возможностью вывода необходимой аналитики, а также автоматическим уведомлением о сроках выданных предписаний. Развитие и тиражирование «цифровых паспортов» на другие районы города позволит повысить эффективность и качество подготовки жилого фонда и социальных объектов к следующей зиме, отмечают в РИР.

Также запущен модуль «Центральная панель» с отображением информации в трех основных разрезах: устранение инцидентов и аварийных ситуаций, подготовка к осенне-зимнему периоду, работа с обращениями и жалобами жителей города. Доступ к модулю имеют работники филиала компании «Квадра» «Воронежская генерация», сотрудники органов власти и уполномоченные лица. Доступ к информации происходит мгновенный, так как все используемые в ПК «Цифровое теплоснабжение» инструменты построены на базе веб-технологий.

В перспективе 2023 г. планируется пилотное внедрение модулей «Анализ режимов», «Анализ балансов», которые будут выступать не только как учетная система, позволяющая фиксировать и отображать показания приборов учета тепла, но и как система анализа накопленных данных с применением элементов искусственного интеллекта по выявлению аномалий в потреблении, отклонений от штатного температурного, гидравлического режима и др.

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«Модули программного комплекса «Цифровое теплоснабжение» позволяют формировать нормативные и фактически балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери, контролировать удельный расход тепловой энергии на квадратный метр жилья и сравнивать его с утвержденными нормативами. Кроме того, будут расширены возможности системы за счет включения в нее полевого оборудования», – отметил руководитель управления цифровизации производства РИР Алексей Цыплов.

Система «Цифровое теплоснабжение» предназначена для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий. В программном комплексе применяются элементы искусственного интеллекта, позволяющие исключить выполнение аналитики данных пользователем.